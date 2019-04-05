NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'a seferleri için kullanılacak mekikleri uzaya çıkaracak roketleri fırlatması planlanan RS-25 motoru, ABD'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.
ABD'li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.
Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın Uzay Mekiği Ana Motoru olarak, mevcut Space Launch System (SLS) motorunun yerini alması planlanıyor.
.@NASA is a step closer to sending astronauts back to the Moon following a successful RS-25 engine test on Thursday at @NASAStennis. MORE >> https://t.co/O9ANasSX7t pic.twitter.com/MMlCDH31QA— NASA_SLS (@NASA_SLS) April 5, 2019
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