Bilim insanları: Kedi popülasyonunun bir kısmı yok edilmeli

Bir grup bilim insanının yaptığı son çalışmaya göre çoğunlukla insanlar tarafından getirilen ve doğal olarak adaların bir parçası olmayan hayvanlar bu bölgelerdeki vahşi yaşamı tehdit altına sokuyor.
107 adada yapılacak eradikasyonun, türleri tehdit altında bulunan ada hayvanlarının yüzde 9.4'ü için yarar sağlayabileceği öngörülmekte.
‘OLAĞANÜSTÜ TÜRLER KURTARILABİLİR'
Bazı türlerin adalardan itlaf edilmesi yeni bir öneri ya da uygulama değil. Dünyanın en geniş çaplı kemirgen yok etme projesi kısa bir süre önce başarılı olmuş ve İngiltere'nin Güney Georgia bölgesi 200 yıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez farelerden tamamen arındırılmıştı.
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