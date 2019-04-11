Callao Mağarası'nda 2007, 2011 ve 2015'te yapılan kazılar sırasında bulunan kemik ve dişlerin "homo luzonensis" ismi verilen türden en az üç bireye ait olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar, fosil ve dişlerin ait olduğu düşünülen bireylerden birinin 67 bin, diğerinin 50 bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti.
Arkeolog Florent Detroit, fosil ve dişlerin Filipinler'de şimdiye kadar bulunan en eski insan türüne ait olduğunu vurguladı.
Araştırmacılar, dişlerin ait olduğu bireylerin insandan (homo sapiens) daha kısa fakat Hobbit olarak anılan homo florensiensisten daha uzun olduklarının tahmin edildiğini dile getirdi.
Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.
'Filipinler'de bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait' https://t.co/e7JNO0JIxL pic.twitter.com/HQoflb1GiB— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 10, 2019
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