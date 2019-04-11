Gürcistan, uzayda şarap üretmek için NASA'dan yardım istedi

Kafkasya bölgesindeki eski Sovyet ülkelerinden Gürcistan, Mars'ı fethetmek için iddialı planını açıkladı. Kızıl Gezegen'de ilk şarap üretimini yapmayı hedefleyen ülke, bunun için Project IX Millennium'u tasarladı.

NASA'nın son zamanlarda yaptığı Mars'ta sürdürülebilir bir insan varlığına yönelik fikirlere katkıda bulunma çağrılarının ardından bir grup Gürcü araştırmacı, ülkenin şarap üretimini gezegenler arası seviyeye çıkarmaya karar verdi.

IX Millennium Projesi'nin kurucularından Nikoloz Doborjginidze, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, NASA ile çalışmayı umduklarını söyleyerek "Gürcüler, dünyadaki ilk şarap üreticileriydi ve şimdi komşu gezegende bağcılığa öncülük etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

IX Millennium Projesi; Gürcistan Uzay Araştırma Ajansı, Tiflis Ticaret ve Teknoloji Üniversitesi, Ulusal Müze ve Space Farms adlı bir şirket tarafından kuruldu.

Arkeolojik araştırmalara göre, Gürcistan'da şarap üretimi ilk kez yaklaşık 8 bin yıl önce ortaya çıktı. Ayrıca ülkede yaklaşık 500 üzüm çeşidi bulunuyor.

Ayrıca NASA'ya göre, Mars'a insanlı bir görev 25 yıl içinde başlatılmalı.