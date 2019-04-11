Roscosmos: BAE, Rusya’dan Soyuz uzay aracı almayı planlıyor

Krikalev “Bizden Soyuz uzay aracı almak istiyorlar. Bu araçta iki kişilik yer var, zira Rusya kanunlarına göre, Soyuz uzay aracında komutanın Rusya vatandaşı olması gerekiyor” dedi.
Uçuşun iki yıldan erken mümkün olmayacağını belirten Krikalev'in açıklamasına göre, BAE Roscosmos’la anlaşma imzalarsa Rusya’nın uzay programına bağlı olmayacak yeni bir Soyuz üretilecek.
Rus uzay aracı Soyuz ile bu yıl sonbaharda BAE’den ilk astronotun uzaya gönderilmesi planlanıyor. BAE’li astronot yörüngede sekiz gün geçirecek. Uçuş için iki aday Rusya’daki kozmonot eğitim merkezinde eğitiliyor.
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