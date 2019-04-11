Roscosmos: BAE, Rusya’dan Soyuz uzay aracı almayı planlıyor

Rus uzay ajansı Roscosmos yetkilisi Sergey Krikalev, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), iki yerli astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) göndermek için Rusya’dan Soyuz uzay aracı ve fırlatma için gerekli diğer hizmetleri almayı planladığını söyledi.

© Sputnik / RIA Novosti Uluslararası Uzay İstasyonu bugün çıplak gözle görülebilecek

Sputnik’e konuşan Rus uzay ajansı Roscosmos yetkilisi Sergey Krikalev'e göre, BAE gelecekteki uçuş programı çerçevesinde bir insanlı uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor ve bunun için de bir uzay aracına ihtiyacı var.

Krikalev “Bizden Soyuz uzay aracı almak istiyorlar. Bu araçta iki kişilik yer var, zira Rusya kanunlarına göre, Soyuz uzay aracında komutanın Rusya vatandaşı olması gerekiyor” dedi.

Uçuşun iki yıldan erken mümkün olmayacağını belirten Krikalev'in açıklamasına göre, BAE Roscosmos’la anlaşma imzalarsa Rusya’nın uzay programına bağlı olmayacak yeni bir Soyuz üretilecek.

Rus uzay aracı Soyuz ile bu yıl sonbaharda BAE’den ilk astronotun uzaya gönderilmesi planlanıyor. BAE’li astronot yörüngede sekiz gün geçirecek. Uçuş için iki aday Rusya’daki kozmonot eğitim merkezinde eğitiliyor.