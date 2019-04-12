Kayıt
17:47 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Uzay fotoğrafları

    ‘Gelecekte dünya dışı varlıkları tespit etme ihtimali düşük’

    CC BY-SA 3.0 / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
    Bilim
    URL'yi kısaltın
    0 03

    İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Bilim Müzesi’nden Doug Milliard gelecekte uçaklara benzer kozmik roketlerin çıkabileceğini ve uzay yarışının yeni katılımcılarının olabileceğini, uçuş sayısının artacağını ancak dünya dışı varlıkları tespit etme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

    İlk kez fotoğrafı çekilen kara delik
    © Youtube
    Astrofizikte çığır açan gelişme: Kara delik ilk kez fotoğraflandı
    Rus kozmonot Yuri Gagarin’in Vostok uzay aracı ile 1961’de ilk defa uzaya çıktığı, 12 Nisan Kozmonotlar Günü çerçevesinde Sputnik’e konuşan Milliard, gelecekte uzayla ilgili ne tür gelişmelerin olabileceği konusunda değerlendirmede bulundu.

    Önümüzdeki 10 yıl ya da biraz daha sonra sıradan roketlere uçaklara benzer yeni roketlerin eklenebileceğini belirten Milliard, “Başka gezegenlere gönderilen kozmik araçlar, robotlar birçok farklı tür ve boyutta olabilir. Araçların boyutlarının küçültülmesi daha fazla görevin gerçekleştirilmesini sağlar. Mars’ı inceleme çalışmalarına yönelik küçük insansız hava araçları, helikopterler şimdi geliştirilme aşamasında” dedi.

    Milliard’a göre, gelecekte atmosferdeki oksijeni kullanabilecek roket motorları ile ‘mikro’ ve ‘nanto’ görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak minyatür araçlar da geliştirilebilir.

    ‘GELECEKTE UZAY YARIŞINA KATILMAK İSTEYENLERİN SAYISI ARTACAK’

    Şarap
    © Flickr / Trevor Pittman
    Gürcistan, uzayda şarap üretmek için NASA'dan yardım istedi
    Uzaydaki en kilit görevlerin hangileri olduğu sorusunu yanıtlayan Milliard, “Kesinlikle Ay ve Mars görevleri. Uluslararası aktörler Ay yakınlarındaki bölgelere ve Mars’a uçuş imkânlarını inceleyecek. Aynı zamanda yeni aktörler ortaya çıkacak ve bunlar da Ay’da araştırma istasyonu kurmaya çalışacak” dedi.

    Milliard, füze fırlatma alanıyla iştigal eden şirketlerin sayısının artmasının gelecekte uzay deneylerinin maliyetinin düşmesini ve uzaya yapılacak yolculukların sayısının artmasını sağlayacağını kaydetti.

    'UZAYDA YAŞAM STANDARTLARI GELİŞECEK'

    Astronot Anne McClain
    © AP Photo / Dmitri Lovetsky
    NASA fiyaskosu: Kadınların uzay yürüyüşü 'uygun bedende fazla giysi yok' diye iptal edildi
    Milliard’a göre, uzaydaki kozmonotların yaşam standartları ise daha da gelişecek: “Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) kurulmasından bu yana çok fazla gelişme olmadı. Ancak artık UUİ’deki astronotların dünyadaki yakınlarıyla görüşmesi çok daha kolay, ayrıca menülerinde de gelişme var.”

    Milliard, insanların yüzyıllardır merak ettiği dünya dışı varlıkların olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Astronomlar daima akıllı yaşam formlarını aramakla ilgilendi, ancak henüz varlıklarına dair bir kanıt yok. Uzay o kadar büyük ki, bu tür yaşam formları gerçekten olsa bile, onlar hakkında bilgi almamız pek olası değil.”

    Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürmüş, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya'nın yörüngesinde tam bir tur atmıştı.

    Ardından Vostok aracının iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına inmişti.

     

    Etiketler:
    kozmonot, Astronot, gezegen, Doug Milliard, Londra, İngiltere, Dünya dışı yaşam, Uzay, Yuri Gagarin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    ‘BM, Venezüella’ya saldırılar için kullanılmamalı’
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet