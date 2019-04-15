Yeni Şafak: İmam Hatipliler bilime damgasını vurdu

Yeni Şafak'ta "TÜBİTAK’ta İHL damgası" başlığıyla yayımlanan haberde "İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileri bilime damgasını vurdu. TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında finale kalan 21 Anadolu İHL’den 11’i ödüle layık görüldü" dendi.

Yasemin Asan imzalı haber şöyle devam etti:

"Kimya alanından birincilik ödülüne alternatif filament çalışmasıyla İstanbul Kartal Anadolu İHL’den Mehmet Sertaç Çekiç layık görüldü.

Coğrafya alanında, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde güneş enerjisi üreten bisiklet yolu çalışmasıyla Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İHL’den Muhammed Talha Kuran ödülü elde etti.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE İKİNCİ OLDULAR

İstanbul Kartal Anadolu İHL’den Melisa Bıyık ve Esra Nur Yavuz, ‘değerler eğitiminde kuşak çatışmasını fırsata çevirmenin imkanı’ üzerine araştırmaları, Samsun Atakum Anadolu İHL’den Ayşenur Gören ve İrem Koca da araştırmalarıyla ikincilik ödülü aldı."

İmam Hatip Lisesi öğrencileri bilime damgasını vurdu. TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında finale kalan 21 Anadolu İHL’den 11’i ödüle layık görüldü.https://t.co/QevciZuGHg — Yeni Şafak (@yenisafak) April 15, 2019

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