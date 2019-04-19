Kanada'da laboratuvarda üretilen etler gıda sektöründe kullanılacak

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'in haberine göre, ülkedeki bazı şirketler, gelecek yıllarda, tek bir hayvanı kesmeye bile gerek kalmadan tavuk, sığır ve koyun etini laboratuvarda üretmeye başlayacak.
Edmonton merkezli Future Fields şirketinin kurucularından Lejjy Gafour, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çalışmalarında iki ayrı ürünü geliştirmeye yoğunlaştıklarını, bunlardan ilkinin hücrelerin büyümelerine yardımcı olacak bir serum, diğerinin de tavuk eti olduğunu söyledi. Gafour, tavuğun kamu tüketimine 5-7 yıl içinde hazır olabileceğini ancak serumun daha erken biteceğini tahmin ettiklerini ifade etti.
Merkezi Vancouver'da bulunan Appleton Meats isimli şirket ise laboratuvarda üretilmiş ineksiz sığır etinden burger üreterek piyasaya vermek için çalışıyor. Şirketin CEO'su Sid Deen, 2017 sonunda başladıkları ürün geliştirme çalışmalarında farklı prototipleri test ettiklerini ve 3 ila 5 yıl içinde satışa başlayabileceklerini söyledi.
Laboratuvar ortamında ilk et üretimi, İsrail kökenli Aleph Farms isimli şirket tarafından geçen yıl gerçekleştirilmişti. Dünya genelinde 1 trilyon doları aşan bir ticaret hacmine sahip olan et piyasasında, yeni teknolojilerle maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.
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