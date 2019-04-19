Polis kuralları ihlal eden araçların kontrolünü bilgisayar üzerinden ele geçirebilecek

Akıllı otoyol kontrol sistemleri sayesinde yakın gelecekte seyir halindeki araçlar trafik kurallarını ihlal ettikleri anda polis tarafından tespit edilerek, bilgisayar aracılığıyla yavaşlatılabilecek.

Bu sistemin tamamlayıcısı ise akıllı araçlar. ABD’de bir teknoloji firması araçları akıllı otoyol sistemlerine bağlayacak çip tasarımları için üst düzey otomobil üreticileri ile çalışmaya başladı.

YAPAY ZEKA İHLALLERİ TANIYARAK POLİSE BİLDİRECEK

San Francisco’daki yapay zeka fuarında konuşan Qualcomm’dan Nakul Duggal sistemin nasıl çalışabileceğini açıkladı. Buna göre yeni nesil akıllı yollar üzerinde bulunan yapay zeka tabanlı kameralar ya da radarlar trafik kurallarına aykırı eylemleri tespit edebilecek. Veri tabanına otomatik olarak kaydedilen bu bilgiler anlık olarak polis merkezlerine aktarılacak.

Polis gerek görürse yeni nesil yol teknolojisiyle uyumlu çipli araçların kontrolünü merkezden ele geçirerek komutlar verebilecek. Yapay zeka tabanlı bilgisayar sistemleri aracılığıyla örneğin aracın hızı herhangi bir kontrol merkezi tarafından düşürülebilecek.

TEHLİKELİ DURUMLARDA ARAÇ TRAFİKTEN ÇIKARILABİLECEK

Kişinin ciddi trafik tehlikesi yarattığı durumlarda aracın daha fazla yol almasını engellemek de seçenekler arasında.

Bu durumda araç kamerasıyla uyumlu ve çapraz çalışabilen yapay zeka sistemleri arabanın güvenli bir alana götürülerek park etmesini sağlayacak.

Gelişim aşamasında olan sistemlerin, trafikte kazaları ve stresi büyük ölçüde azaltacağı öngörülüyor.