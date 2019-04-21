Buradaki konuşmasında dünyada her yıl 200 bin çocuğun kansere yakalandığını dile getiren Anacak, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye'de yılda 4 bin 700 çocuğa kanser tanısı konuluyor. Bunlardan bin 300-bin 400'ünü kaybediyoruz" ifadesini kullandı.
Anacak, bu hastalıkların tedavisi için Türkiye'de proton tedavi merkezi olmadığına dikkati çekti.
'HER YIL YÜZLERCE ÇOCUK YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR'
"Bunların tedavi maliyetleri Avrupa'da 80-90 bin euro, Amerika'da da tek bir hasta için 100-150 bin doları buluyor. Bizim görevimiz Türkiye'de bir ya da birkaç tane bu merkezlerden oluşturulması. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın da çabaları var. Konuyla ilgili tüm paydaşlarımızı önlem almaya davet ediyoruz. Çünkü giderek daha sık kullanılmaya başlanan bir yöntem."
'EN SIK GÖRÜLEN KANSER LÖSEMİ'
Kongre Başkanı Prof. Dr. Emel Ünal, programı, aileleri kanserden korunma yöntemlerine ilişkin bilgilendirmek için düzenlediklerini belirtti.
Çocuklarda en sık kemik iliği yani lösemi, lenf kanseri ve merkezi sinir sistemi hastalıklarının görüldüğünü, erken tanının önemli olduğunu anlatan Ünal, erken tanıyla Türkiye'de her 10 çocuktan 6-7'sini iyileştirme şansları bulunduğunu söyledi.
Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş de kanseri diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalık haline getirmeye çalıştıklarını bildirdi.
Diğer Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da kanser tedavisinde imkanların geliştiğini ifade etti.
Kongre yarın sona erecek.
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