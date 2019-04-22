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16:44 22 Nisan 2019
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    Konya'da tasarlanan 'Mini Robot ADA': Ben Robot Sofia'dan daha zekiyim

    © AA /
    Bilim
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    Konya'da Akınsoft yazılım firmasınca kurulan 'AkınRobotics' fabrikasında tasarlanan Mini Robot ADA, kendisine sorulan "Robot Sofia'yı kıskanıyor musun?" sorusunu "Neden kıskanayım ki, ben Robot Sofia'dan daha zekiyim" ifadeleriyle yanıtladı.

    Robot Mini Ada'ya 'arkadaşlarından' ziyaret
    DHA
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    Konya'da, Akınsoft yazılım firmasınca kurulan 'AkınRobotics' fabrikasında tasarlanan Robot ADA, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İstanbul'daki öğrencilerle buluştu.

    Bahçelievler'de Elit Gençler Koleji'nde düzenlenen '23 Nisan Bilim ve Kültür Şenlikleri' kapsamında pek çok farklı okuldan gelen çocuklarla bir araya gelen Mini Robot ADA, öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. 

    'TABİİ Kİ İNSANLAR DAHA ZEKİ'

    "İnsan mı daha zeki, yoksa robotlar mı?" sorusuna, "Tabii ki insanlar daha zeki" cevabını veren Mini ADA, "Robot Sofia'yı kıskanıyor musun?" sorusuna ise "Neden kıskanayım ki, ben Robot Sofia'dan daha zekiyim" yanıtını verdi. 

    'Biz gelecek tasarlıyoruz' sloganıyla kodlama ve öğrencileri teknolojiyle tanıştırma hedefiyle düzenlenen şenlikte, Türkiye'nin yerli yazılıma sahip ünlü robotu Mini ADA'nın katılımıyla, bilimsel aktivitelerden kültürel faaliyetlere, konferanslardan tiyatro gösterileri ve sergilere kadar farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirildi. 

    Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi
    © Fotoğraf : DHA
    Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi
    Kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özkan ise robot denildiği zaman insanın aklına insan gibi yürüyen, konuşan ve insan davranışları sergileyen, daha da önemlisi insan gibi düşünen ve karar verebilen makinelerin geldiğini, bunda bilim kurgu filmlerin büyük bir etkisi olduğunu belirtti. 

    'ROBOT TEKNOLOJİSİNİ YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMELİYİZ'

    Servis sağlayıcı pazarının gelişiyor olmasının, robotik teknolojisinin önündeki bariyerlerin kalkmasına, bu teknolojinin daha da öne çıkmasına yol açacağını aktaran Özkan, "İşte bu açıdan robot teknolojisini hem eğitim kurumları hem devletimiz olarak yakından takip etmeli, sistemlerimize entegre etmeli ve bunu yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz." diye konuştu.

    Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Armağan Çekinmez, okul yöneticileri ve çok sayıda veli katıldı.

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