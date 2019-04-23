Teknoloji uzmanı uyardı: Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

Rus Mail.ru Hi-Tech teknoloji platformunun yöneticisi Dimitri Ryabinin, Sputnik’e yaptığı açıklamada akıllı telefonların şarjının tamamen bitirilmesi kadar tamamen doldurulmasının da pil ömrünü azalttığını söyledi.

Ryabinin, “Telefonun bataryasını tamamen doldurmanın tehlikeli olduğu algısının nedeni, birçok kullanıcının dolum sonrasında telefonu prizden çıkarmaması. Muhtemelen telefonun üzerindeki göstergeyi, şarjdan tam da zamanında çıkarmak için izlemiyorsunuzdur. Şarjda kalan telefon, bataryasında yüzde 100’lük doluluk oranını sağlamak için şarj olmaya devam ediyor. Bu durumda da hala akım üzerinde olduğundan ısınmaya devam ediyor” dedi.

Telefonun şarjı yüzde 90 civarına geldiğinde şarj aletini çıkarmanın en doğrusu olduğunu belirten Ryabinin, bunun telefonlardaki ‘hızlı şarj’ prensibinden kaynaklandığını kaydetti. Ryabinin’e göre, ilk yarım saat içinde telefonun yüzde 70’i kadarı şarj oluyor, bu raddeden sonra da bataryada soğumanın gerçekleşmesi için şarj olma hızı yavaşlıyor.

Aynı zamanda Ryabinin, “Bataryaların tamamen şarj olmaktan pek de hazzetmediklerini söyleyebiliriz, telefonu sık sık şarj etmek de pil ömrünü azaltan bir durum. Bu sebeple en uygun olan, gün içinde telefonun şarjını belirli bir düzeyde korumak” dedi.