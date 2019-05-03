Rus diyetisyen: Sovyetler’de yan etkiler görüldüğü için pirince dayalı diyetten vazgeçildi

Rusya Lisansüstü Tıp Akademisi Beslenme ve Nütriyoloji Bölümü’nden diyetisten Doç. Dr. Yelena Çediya, Sovyetler Birliği’nde obezite sorunları olan insanlara pirinç diyetinin tavsiye edildiğini, ancak daha sonra görülen yan etkilerden dolayı bundan vazgeçildiğini ifade etti. Çediya, pirincin gerçekten çok besleyici olduğunu, ancak işlenmemiş pirinç kullanılması gerektiğini söyledi.

© AFP 2019 / STR Bilim insanlarına göre, daha fazla pirinç tüketimi obeziteyi azaltabilir: Her gün 50 gram

Japon bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma neticesinde günde 50 gram pirinç tüketilmesinin obeziteyi azaltabileceği çıkarımına vardıkları belirtilmişti. Bilim insanları pirincin daha fazla tüketildiği doğudaki insanların batıdakilere göre daha zayıf olduğuna dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Rusya Lisansüstü Tıp Akademisi Beslenme ve Nütriyoloji Bölümü’nden diyetisten Doç. Dr. Yelena Çediya “Pirince dayalı diyetler 80’li yıllarda Sovyetler Birliği’nde uygulanıyordu, ancak daha sonra bundan vazgeçildi, zira yan etkileri oldu. Uzun süre pirince dayalı beslenildiğinde, vücutta vitamin eksikliği gibi değişiklikler oluştu” dedi.

Sağlıklı bir besin olarak pirinç tüketilmek isteniyorsa, pirincin nasıl işlendiğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çediya, işlenmiş pirincin neredeyse hiçbir faydası olmadığını ifade etti. Çediya’ya göre, işlenmiş pirinçte sadece karbonhidrat, işlenmemişte ise vitamin, mineral, mikroelementler ve enzimler bulunuyor. Böylece pirinç vücutta daha yavaş eritiliyor ve metabolik süreçler normalleşiyor.

Çediya ayrıca pirincin Japonlar için uygun olduğu kadar Avrupalılar için olmadığı şeklindeki yaygın görüşün gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Rusya’da uzun süredir pirinç kullanıyor. Bu ürün bizim sistemimize uygun olmayan bir sistem değil” dedi.

Çediya, içinde protein ve yağlar olmadığından zayıflamak için sadece pirinçle beslenmenin doğru olmadığını, pirincin bir başka yemeğin yanında ya da sabah lapa olarak tüketilebileceğini, ancak her halükârda ölçüyü bilmenin gerektiğini vurguladı.