NASA, ‘Kaos Tanrısı’ için hazırlık yapıyor

Bugüne kadar Dünya yakınından geçen asteroidlerin en büyüğü olan ve ‘Kaos Tanrısı’ diye adlandırılan Apofis, 13 Nisan 2029'da yerküreye 31 bin kilometre kadar yaklaşacak. Duyuruyu yapan NASA gözlem için hazırlıklara başladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2029’da Dünya’ya ‘tehlikeli derecede yaklaşması’ beklenen ve ‘Kaos Tanrısı’ olarak adlandırılan devasa asteroid 'Apofis' için hazırlıklara başladı.

NASA, dev asteroidin 13 Nisan 2029'da Dünya’ya 31 bin kilometre kadar yaklaşacağını açıkladı. Uzmanlara göre asteroidin geçişi o kadar hızlı olacak ki, bir dakika kadar kısa bir sürede Ay boyunca yol alacak ve en az yıldızlar kadar parlak olacak.

BAZI UÇAKLAR KADAR YAKIN GEÇECEK

© Fotoğraf : ESO/M. Kornmesser Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek

Geçişi izlemek için hazırlık yaptığını belirten NASA, komplo teorilerinde dile getirildiğini aksine asteroidin Dünya’ya çarpacak kadar yakın geçmeyeceğini ancak bazı uçakların izlediği rota kadar da yakından görüleceğini açıkladı.

NASA’da radar uzmanı olarak görev yapan Marina Brozovic, "Apofis’'in 2029 yılındaki yakın geçişi bilim inanılmaz bir fırsat olacak. Asteroidi hem optik hem de radar teleskoplarımızla gözlemleyeceğiz. Radar teleskopları sayesinde Apofis'in yüzeyinin detaylarını sadece birkaç metrelik büyüklükte görebileceğiz" dedi.

Bilim insanları önümüzdeki hafta Maryland eyaletinde bir planlanma toplantısı kapsamında bir araya gelerek gözleme dair ayrıntıları konuşacak. Ayrıca ihtimal verilmese de olası çarpma senaryoları da gözden geçirilecek.

DÜNYA'YA YAKLAŞAN DİĞER ASTEROİDLERİN 34 KATI

Asteroid ilk olarak güney yarım kürede çıplak gözle görülmeye başlanacak ve Avustralya’nın doğu ve batı sahilleri boyunca geçiş yapacak. Dünya yörüngesine Hint Okyanusu üzerinden teğet geçmeye başlayacak ve Pasifik Okyanusu'na geldiğinde yörüngeden ayrılacak. Dünya'ya en çok atlantik Okyanusu üzerinden geçerken yaklaşacak. bir saat kadar bir sürede okyanusu aşması bekleniyor.

Apofis, yaklaşık 340 metrelik bir genişliğe sahip. Dünya'ya 30 bin kilometre gibi yakın konumlardan geçen asteroidlerin genellikle en fazla 10 metre genişliğinde olduğu göz önünde bulundurulunca, ‘Kaos Tanrısı’ bilim çevrelerinin bir hayli ilgisini çekiyor.

MISIR MİTOLOJİSİNDEN ESİNLENDİ

2004 yılında keşfedilen asteroide Mısır mitolojisindeki kaos ve kötülük tanrısı Apofis’ten esinlenerek ‘99942 Apofis’ adı verildi.

Bazı komplo teorisyenleri yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğünde olduğu söylenen dev göktaşının Dünya’ya çarpma ihtimalinin hiç de azımsanamayacağını belirtiyor.