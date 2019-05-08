Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

'Steam Cup Turkey' yarışmasında harmandalı oynayan robotla birinci olan Manisa Fen Lisesi öğrencileri, final hakkı kazandıkları Avrupa'da da aynı başarıyı hedefliyor.

"Harmandalı zeybeği" oynayan robot ile Türkiye birinciliğine ulaşan Manisalı öğrenciler, aynı başarıyı Avrupa'ya da taşımak istiyor.

Manisa Fen Lisesi öğrencileri, her yaştan katılımcıların yer aldığı Steam Cup Turkey'e hazırlık kapsamında tasarladıkları robota "Harmandalı zeybeği"nin figürlerini kodladı. Robota zeybek kostümü giydiren öğrenciler, geçen ay İstanbul'da düzenlenen Steam Cup Turkey'e katıldı.

"Harmandalı zeybeği" oynayan robot ile "Sahne ve koreografi" kategorisinde ilk sırayı alan öğrenciler, sahnede robotla zeybek oynayarak birinciliği de Manisa'ya getirdi.

Katıldıkları ilk robot yarışmasından dereceyle dönen Manisalı öğrenciler, aynı başarıyı Avrupa'ya da taşımak istiyor.

Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, yıl sonunda düzenlenecek Steam Cup International yarışmasında yeni bir projeyle jürinin karşısına çıkacak.