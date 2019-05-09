General Mobile'dan Erdoğan'a özel telefon

Habertürk'ün haberine göre, General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, İstanbul İkitelli’de 150 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen üretim merkezi bulunan General Mobile’ın 33 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi.
Açıklamada Türkiye’nin önde gelen yerli cep telefonu markası olan General Mobile'ın, Hollanda’nın 4. akıllı telefon markası olduğu belirtildi. Açıklamada General Mobile'ın Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Belarus’ta ise ilk 5 markadan biri olduğu ifadelerine yer verildi.
Erdoğan’a verilen GM 9 Pro’nun temel teknik özellikleri ise şöyle:
- Kapasite: 64GB, 4GB RAM
- Boyutlar: 159 x 75,8 x 7,9mm
- Ağırlık: 175 gr
- Ekran: AMOLED Ekran, 16M renk, 18:9 Yeni Nesil Ekran Oranı 6.01 inç Full HD+, 1080 x 2160 piksel çözünürlük, Corning Gorilla Glass 5
- Çip: 64 bit mimari - 14 nm teknolojisi, Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, Octa-core 2.2 GHz'e kadar İşlemci
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
- Kameralar: 12MP + 8MP AF, f1.8 Diyafram Çift Arka Kamera; 8MP FF, f2.0 Diyafram Selfie Kamera, 1.4µm büyük piksel
- Batarya: 3800 mAh Li-Po Pil
- Renkler: Gümüş, Altın, Uzay Grisi
- Güncel Satış Fiyatı: 1699 TL
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