General Mobile'dan Erdoğan'a özel telefon

Yerli telefon üreticisi General Mobile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel üretim yaptı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın imzası bulunan özel üretim GM 9 Pro, General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman tarafından Erdoğan'a verildi.

Habertürk'ün haberine göre, General Mobile’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Yaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; özel üretim, arka kapağında Cumhurbaşkanlığı forsu ve imzası bulunan yerli üretim GM 9 Pro modelini takdim etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, İstanbul İkitelli’de 150 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen üretim merkezi bulunan General Mobile’ın 33 ülkeye ihracat yaptığı belirtildi.

Açıklamada Türkiye’nin önde gelen yerli cep telefonu markası olan General Mobile'ın, Hollanda’nın 4. akıllı telefon markası olduğu belirtildi. Açıklamada General Mobile'ın Özbekistan, Gürcistan, Hırvatistan, Azerbaycan ve Belarus’ta ise ilk 5 markadan biri olduğu ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’a verilen GM 9 Pro’nun temel teknik özellikleri ise şöyle: