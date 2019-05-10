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14:59 10 Mayıs 2019
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    Fransa'da 230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül verilecek

    Fransa'da 230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül verilecek

    © Fotoğraf : Twitter
    Bilim
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    Fransa'nın Plougastel kasabasında etomoloji yarışması başlatıldı. Deniz kıyısındaki bir kayaya 230 yıl önce çiviyle kazınan yazının şifresini çözebilene 2 bin euro ödül verilecek.

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    Fransa'nın kuzeyindeki Brittany Finistere bölümünde bulunan Plougastel kabasında birkaç yıl önce keşfedilen yazı 20 satırdan oluşuyor. 

    Sadece deniz suyunun çekildiği zamanlarda görülebilen yazının bugüne kadar farklı etimologlar tarafından incelense de çözülemediği belirtiliyor.

    Uzmanlardan bazıları yazıda baş aşağı yazılmış normal Fransız harflerinin yanı sıra, İskandinav tarzı "Ø" harfleri de bulunduğunu söylüyor. 

    Yazıda tek anlaşılabilen yer ise Fransız devriminin birkaç yıl öncesine işaret eden 1786 ve 1787 tarihleri.

    Bretonca ya da Bask dilinde yazıldığı tahmin edilen yazıda ayrıca bir gemi, bir gemi dümeni ve üzerinde haç işareti olan bir kalp çizimi de var.

    BBC'nin haberine göre, bir teori, bu yazının yakınlardaki bir donanma üssüyle bağlantılı olabileceği yönünde. İki metrelik kayanın yakınlarında 1880'lerde Brest Körfezi'ni korumak için inşa edilen bir kalenin kalıntıları ve hendekler yer alıyor. 1783'e kadar Fransa ve İngiltere savaştaydı.

    Bazı uzmanlar yazıyı yazan kişinin yarı-cahil olabileceğini bazı uzmanlar da bu kişi ya da kişilerin duydukları sesleri bu şekilde yazıya geçirmiş olabileceğini söylüyor.

    BAŞVURULAR KASIM'A KADAR

    Yerel yetkililer, yazının sırrını çözebilmek için dünya genelinde etomoloji bilgisi olan tarihçilerden, arkeologlardan, akademisyenlerden ve hatta öğrencilerden yardım istediklerini söylüyor.

    Yetkililer, ilgilenenlerin 30 Kasım'a kadar Plougastel belediyesine başvurabileceğini bu kişilere kayanın fotoğraflarının gönderileceğini ve ödülün, jürinin belirleyeceği en mantıklı açıklamanın sahibine verileceğini belirtiyor.

    Etiketler:
    ödül, Yarışma, Arkeoloji, şifre, Fransa
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