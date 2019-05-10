Rusya’da kedi alerjisine karşı aşı geliştiriliyor

© AFP 2019 / ATTILA KISBENEDEK Rusya'da hayvan oteli personeli ve hamur yoğurucular aranıyor

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi’nden bilim insanları Viyana Tıp Üniversitesi’nden meslektaşları ile birlikte Cat Project (Kedi projesi) isimli bir proje kapsamında kedi alerjisine karşı aşı üzerinde çalışıyor.

Sputnik’e konuşan MGMU’dan araştırmanın yöneticisi Aleksandr Karaulov, şimdilerde aşının içinde kullanılacak en etkili protein kombinasyonunu seçtiklerini söyledi.

Karaulov’a göre, bu kombinasyonlar doğal alerjan projetinlerden değil, bunların genetiği değiştirilmiş kopyalarından oluşacak. Bir sonraki aşamada ise aşıda kullanılacak dört proteinin belirli peptidleri sentezlenecek. Aşı daha sonra önce hayvanlarda daha sonra da gönüllülerde denenecek. Aşının ilk numuneleri ise gelecek yılın başında hazır olabilir.