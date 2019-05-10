Rusya’da kedi alerjisine karşı aşı geliştiriliyor

Sputnik’e konuşan MGMU’dan araştırmanın yöneticisi Aleksandr Karaulov, şimdilerde aşının içinde kullanılacak en etkili protein kombinasyonunu seçtiklerini söyledi.
Karaulov’a göre, bu kombinasyonlar doğal alerjan projetinlerden değil, bunların genetiği değiştirilmiş kopyalarından oluşacak. Bir sonraki aşamada ise aşıda kullanılacak dört proteinin belirli peptidleri sentezlenecek. Aşı daha sonra önce hayvanlarda daha sonra da gönüllülerde denenecek. Aşının ilk numuneleri ise gelecek yılın başında hazır olabilir.
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