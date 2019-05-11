NASA'da görevli Türk bilim adamı Yıldız: Yakın zamanda uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum

Yıldız, Ordu Büyükşehir Belediyesince belediyenin sanat galerisinde düzenlenen programda uzay araştırmaları konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Yıldız, yaşam koşulları daha da kötüleştirilmediği takdirde dünyanın maksimum yaşam süresinin 5 milyar yıl olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Yıldız, "Yıldızlar nasıl oluşuyor, gezegenler nasıl oluşuyor, bunların içerisinde neler mevcut, dünyadaki sular nasıl meydana geliyor, gibi soruların araştırmalarını yapıyoruz. Güneş sistemimizde ve hayatın içinde aslında merak ettiğimiz birçok şeyi NASA'da araştırıp öğrenmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de Yıldız'a "Uzay madenciliği konusunu merak ediyorum. Diyelim ki bazı gezegenlerde bizde kıymetli olan altın gibi elementler varsa bütün dünyadaki eko-sistemi etkileyebilir. Eğer o madenler dünyaya gelirse böyle bir ihtimali nasıl görüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Yıldız, "İhtimal var. Uzay madenciliği meselesi yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Basın yoluyla bu duyurulmaya da başladı. Çok yakın bir zaman içerisinde uzay madenciliğinin olacağını düşünmüyorum. Asteroide gidecek aracı tasarlamak ve oraya gidip araştırma yapmak çok uzun sürecek bir durum. Bunun dışında madeni bulup bunu dünyaya getirmek de çok uzun sürecek bir konu." dedi.

Dr. Umut Yıldız, gençlere içlerindeki uzay aşkını hiç kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Etkinlik, Umut Yıldız'a çiçek ve plaket takdiminin ardından sona erdi.