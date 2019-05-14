Araştırma: Ay küçülüyor, bu da yüzeyde depremlere yol açıyor

Yapılan yeni bir araştırma, Ay’ın küçüldüğünü, bunun da yüzeyde pürüzlere ve Ay depremlerine yol açtığını gösterdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından finanse edilen ve Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Ay’ın iç kısmı soğudukça büzülme görülüyor, bu da katı yüzeyin çatlamasına ve fay hatları oluşmasına yol açıyor.

Araştırma, son birkaç milyon yılda yaklaşık 46 metre yüzey kaybettiği belirtiliyor.

NASA, Twitter hesabından bir video paylaşarak Ay yüzeyindeki fay hatlarını gösterdi. Durumu, üzümün kuruyarak kuru üzüme dönüşmesine benzeten NASA, “Ay, iç kısmı soğudukça küçülüyor, bu da kolayca kırılabilen yüzeyde pürüzleri ve fayları meydana getiriyor. Yetersince baskı oluşunca depremler serbest bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

You've heard of earthquakes. But what about moonquakes? Like a wrinkled grape drying out to a raisin, the Moon is shrinking as its interior cools causing wrinkles or faults to form on its brittle surface. When enough stress builds, it releases the quakes: https://t.co/H3ixgywT1p pic.twitter.com/OxNrVveAQk — NASA (@NASA) 13 Mayıs 2019

​'İLK KANITLAR'

Smithsonian Enstitüsü'ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi’nden bilim insanı Thomas Watters, yaptıkları çalışmaya dair, “Analizlerimiz Ay’ın aşamalı soğuması ve büzülmesi devam ederken, bu fayların hâlâ aktif olduğuna ve Ay depremleri yaratmaya yatkın olduğuna dair ilk kanıtları sunuyor” dedi.

Watters, depremlerin Richter ölçeğine göre yaklaşık 5 şiddetinde olacak kadar güçlü hissedilebileceğini söyledi.

Son Ay görevlerinde astronotlar uydunun yüzeyine depremölçer cihazlar yerleştirmişti.