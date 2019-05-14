Araştırma: Ay küçülüyor, bu da yüzeyde depremlere yol açıyor

Araştırma, son birkaç milyon yılda yaklaşık 46 metre yüzey kaybettiği belirtiliyor.
NASA, Twitter hesabından bir video paylaşarak Ay yüzeyindeki fay hatlarını gösterdi. Durumu, üzümün kuruyarak kuru üzüme dönüşmesine benzeten NASA, “Ay, iç kısmı soğudukça küçülüyor, bu da kolayca kırılabilen yüzeyde pürüzleri ve fayları meydana getiriyor. Yetersince baskı oluşunca depremler serbest bırakılıyor” ifadelerini kullandı.
You've heard of earthquakes. But what about moonquakes? Like a wrinkled grape drying out to a raisin, the Moon is shrinking as its interior cools causing wrinkles or faults to form on its brittle surface. When enough stress builds, it releases the quakes: https://t.co/H3ixgywT1p pic.twitter.com/OxNrVveAQk— NASA (@NASA) 13 Mayıs 2019
'İLK KANITLAR'
Watters, depremlerin Richter ölçeğine göre yaklaşık 5 şiddetinde olacak kadar güçlü hissedilebileceğini söyledi.
Son Ay görevlerinde astronotlar uydunun yüzeyine depremölçer cihazlar yerleştirmişti.
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