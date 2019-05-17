NASA'dan 'Ultima Thule' hakkında yeni detaylar geldi

© AFP 2019 / ALEXANDER GERST NASA, ‘Kaos Tanrısı’ için hazırlık yapıyor

NASA, Kuiper Kuşağı’nda bulunan Ultima Thule (MU69) isimli gök cismi hakkında 16 Mayıs tarihinde ilk verileri yayımladı. Yayımlanan veriler, bu cisim hakkında bizlere ilk kesin ve net bilgileri sunmakta. Rapor verilerine göre, cismin büyük lobu 22x20x7 km; küçük lobu ise 14x14x10 km çapında.Webtekno'dan Kaan Umay'ın haberine göre yayımlanan raporda, Ultima Thule’nin Pluto'dan bile daha kırmızı olduğu belirtilmekte. Hatta New Horizons görevinde keşfedilen en kırmızı gök cismi olduğu da bilgiler arasında. Ekip kesin olarak emin olmasa da, bu kızarıklığın yüzeydeki organik materyallerin değişmesi sonucu oluştuğunu düşünüyor.

Ultima Thule, kendi ekseni üzerinde her 15,92 saatte bir dönüşü tamamlıyor. Gök cisminin en parlak noktası, 2 lobunun birleşimindeki krater bölgeleri. Kraterlerden bahsetmişken, Ultima Thule üzerindeki kraterlere bakarsak Kuiper Kuşağı’nda boyutu 1 km altındaki gök cisimlerine fazla rastlanmıyor. Raporda, gök cisminin etrafında atmosfer olmadığı da belirtiliyor.