Drone'lara renge göre izin

Sivillerin kullandığı insansız hava araçları (İHA) ve drone'lara uçuş ayarı geliyor. Taslağa göre, İHA'ların uçacağı bölgeler, renklere göre sınıflandırılacak.

500 gramdan ağır tüm İHA'ları ilgilendiren taslağa göre, İHA'ların uçacağı bölgeler, renklere göre sınıflandırılacak. Yeşil (serbest) bölgede İHA kullanıcısı, pilotu tarafından sistem üzerinden yapılacak başvuru ile 400 feet (122 metre) altında uçuş yapılabilecek. Kırmızı (özel izne tabi) bölgede özel uçuş izni istenecek.

© AA / Milli İHA Anka mobil oyun oldu

Uçuşa yasak bölgelerde ise sivil İHA uçuşu söz konusu olmayacak. Özel izne tabi (kırmızı) bölgelerde yapılacak her türlü uçuştan 10 gün önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne form ile başvuru yapılacak.

RİSK HALİNDE İPTAL

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, çok sayıda İHA'sı bulunan işletmeler, talep etmeleri durumunda, "Hafif İHA İşleticisi" sertifikası almak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilecek. Uçuş izni başvuruları, İHA kayit sistemi üzerinden yapılacak. İHA talimatında belirtilen uçuş bölgeleri dikkate alınarak, 400 feet altında işletmelere 3 aylık bloklar halinde izin verilebilecek. Emniyet riski oluşması halinde uçuş izni iptal edilebilecek. Tüm kategorilerdeki İHA ve sistemlerini kullanacak pilotların, geçerli uçak, helikopter veya hafif hava aracı lisansı sahibi olması zorunlu olacak.

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Tüm sınıflarda İHA uçuracak kişilerin, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap. rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemesi gerekecek.

İHA uçuracak kişilerin ayrıca, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefetten veya terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak suçlarından da ceza almaması gerekecek.