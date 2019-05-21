Yapay zeka artık insanlar gibi görebiliyor

China Daily Kime oy vermeniz gerektiğine yapay zeka sizin için karar verebilir

Teknoloji dünyasında yeni bir çağın yolunu açan yapay zeka hızlı bir şekilde gelişiyor. Süper-zeki robotlar yaratmanın hala çok uzağında olsak da, yapay zeka insanlara giderek daha çok benziyor. Bu konudaki son gelişme ise yapay zekanın görme yetisi kazanması yolunda atılan adımlar.

ABD’deki Texas Üniversitesi'nden bilgisayar bilimciler yapay zekaya, nasıl insanlar gibi görebileceğini öğrettiler. 'Görebilen' yapay zekanın, tarımdan tıbba kadar geniş bir yelpazede teknolojiyi geliştirmek için kullanılabileceği belirtiliyor.

360 DERECELİK BİNLERCE GÖRÜNTÜ KULLANILDI

Araştırmacılar Kristen Grauman, Santhosh Ramakrishnan ve Dinesh Jayaraman, temel olarak yapay zekaya çevresine birkaç bakış atmayı ve ardından tıpkı insanlar gibi gördüklerine dair çıkarım yapmayı öğretti. Sıklıkla kullanılan yapay zeka araçları, bir nesneyi tanımak veya hacmini tahmin etmek gibi görevler üzerine eğitildiler.

Bunu yapmak için, araştırma ekibi, beynimizin sinir ağlarından ilham alan derin öğrenme tipinde bir makine kullandı ve farklı ortamlardan elde edilmiş binlerce 360 derecelik görüntüden yararlanarak yapay zekayı eğitti.

Araştırmacıların bir sonraki adımı ise bu yapay zekanın tamamen mobil bir robota yerleştirilmesi.

ARAMA – KURTARMA FAALİYETLERİNDE KULLANILABİLİR

Grauman’a göre, bu yapay zeka görsel dünya hakkında faydalı kalıplar öğrendiği için çok yönlü ve farklı görevlerde başarılı olabilecek bir şekilde davranıyor.

Ancak, sistem henüz tam olarak mükemmel değil. Yapay zeka, özellikle arama-kurtarma faaliyetleri alanından güçlü bir araç olma potansiyeli taşıyor. Bilim insanları bu nedenle, yapay zekanın zaman kısıttı altında verimli ve hızlı çalışmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yapay zeka aracının bir afet durumunda, etkilenen insanları tespit edip bulunmalarına dakikalar içinde, potansiyel olarak daha kısa bir sürede yardımcı olması bekleniyor.