Yüz tanıma teknolojisi ile pandalar ayırt edilebiliyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Singapore Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Sichuan Normal Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 10 bine yakın pandanın yüzü analiz edildi.
Having trouble discerning one #panda from another? A facial recognition app developed by the China Conservation and Research Center for Giant Pandas can help! https://t.co/9nKuSIYyLL pic.twitter.com/58DOH2LUnl— China Xinhua News (@XHNews) May 22, 2019
Araştırmacı Chen Peng, uygulama sayesinde pandaların yaşı, cinsiyet oranı ve ölüm oranı gibi verilerin çok daha kesin ve çok yönlü bir şekilde elde edilebileceğini belirtti.
ÇİN, YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİNE BÜYÜK YATIRIM YAPIYOR
Son yıllarda teknolojiye yaptığı büyük yatırımlarla dikkati çeken Çin, yüz tanıma teknolojisinde de büyük mesafe katetti.
Çin'de sayıları milyonları bulunan kamera ağı ve yüz tanıma teknolojisi sayesinde vatandaşların kim olduğu tespit edilebiliyor.
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