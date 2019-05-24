Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi

Huawei CEO'su Yu Chengdong, kendi işletim sistemleri için öngördükleri tarihe dair açıklama yaptı.

Teknoloji dünyasındaki gerginlik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin aktardığına göre Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi.

Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti.

Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.