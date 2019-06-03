Dünya’nın yakınından geçen çifte asteroid görüntülendi

Gök cisminin ilk kareleri, Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) internet sitesinden yayınlandı.

#ESOCastLight ESO’s #VLT has snapped a double #asteroid as it flew close by Earth on 25 May. This was part of a planetary defence campaign to prepare the response to a dangerous asteroid. #BiteSizedAstronomy #4K #UHDhttps://t.co/L3bqmDBGF7 pic.twitter.com/EgPlmBCYRN — ESO (@ESO) 3 Haziran 2019

​Şili’de yer alan Avrupa Güney Gözlemevi’nden Olivier Hainaut, “Bu kareler ve diğer teleskoplardan alınan veriler, strateji geliştirmek için kritik öneme sahip. Bu veriler, asteroidin Dünya’ya çarpmasını engellememize yardımcı olacak, tabii eğer böyle bir yola girerse. En kötü ihtimal, düşüşün hangi sonuçlara yol açabileceğini önceden tahmin edebileceğiz” diye açıkladı.

Bilim insanları onlarca yıldır aktif olarak Dünya yakınından geçen asteroidleri takip ediyor ve insanlık için ne kadar tehlikeli olduklarını anlamaya çalışıyor.

OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜYOR

Geçtiğimiz hafta sonu, eşsiz bir fırsat yakaladıklarını dile getiren Hainaut, Güneş Sistemi içinde oldukça nadir görülen çifte asteroidlerden biri 1999 KW4’ün Dünya’ya 5.2 milyon kilometre mesafede saatte 70 bin kilometre hızla geçtiği anlattı.

1999 KW4, Güneş’in etrafında dönen ve Güneş’ten maksimum mesafede uzaklaştığında Dünya’nın yörüngesiyle ile çakışan ‘Atenler’ adlı asteroid grubuna ait.

Bu ‘Aten’, birkaç sebepten dolayı bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bir yandan bu tip asteroidler için alışılmadık derecede büyük boyuta sahip, zira çapı 1.3 kilometre. Aynı zamanda 350 metrelik ‘uydusu’ var.

Diğer yandan da bu gök cismi son derece alışılmadık bir biçime ve yörüngeye sahip. Keke benzeyen bu asteroid, Güneş’e rekor olan 0.2 astronomik birim (Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık) mesafesine yaklaşıyor.

Boyutu ve Dünya’yla çakışan yörüngesi yüzünden ‘potansiyel olarak tehlikeli asteroidler’ sınıfında yer alan 1999 KW4, son hesaplamalara göre 2036 yılında Dünya’ya 2.3 milyon km. mesafede geçecek. Bu da onu gezegenimizin en ilginç ve ‘yakın’ komşularından biri yapıyor.