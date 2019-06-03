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18:17 03 Haziran 2019
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    Dünya’nın yakınından geçen çifte asteroid görüntülendi

    © AFP 2019 / HANDOUT
    Bilim
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    VLT teleskobu, geçtiğimiz cumartesi günü Dünya’ya teğet geçen 1999 KW4 adlı çifte asteroidin ayrıntılı fotoğrafını çekmeyi başardı.

    Gök cisminin ilk kareleri, Avrupa Güney Gözlemevi’nin (ESO) internet sitesinden yayınlandı.

    ​Şili’de yer alan Avrupa Güney Gözlemevi’nden Olivier Hainaut, “Bu kareler ve diğer teleskoplardan alınan veriler, strateji geliştirmek için kritik öneme sahip. Bu veriler, asteroidin Dünya’ya çarpmasını engellememize yardımcı olacak, tabii eğer böyle bir yola girerse. En kötü ihtimal, düşüşün hangi sonuçlara yol açabileceğini önceden tahmin edebileceğiz” diye açıkladı.

    © AFP 2019 / ALEXANDER GERST
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    Bilim insanları onlarca yıldır aktif olarak Dünya yakınından geçen asteroidleri takip ediyor ve insanlık için ne kadar tehlikeli olduklarını anlamaya çalışıyor.

    OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜYOR

    Geçtiğimiz hafta sonu, eşsiz bir fırsat yakaladıklarını dile getiren Hainaut, Güneş Sistemi içinde oldukça nadir görülen çifte asteroidlerden biri 1999 KW4’ün Dünya’ya 5.2 milyon kilometre mesafede saatte 70 bin kilometre hızla geçtiği anlattı.

    1999 KW4, Güneş’in etrafında dönen ve Güneş’ten maksimum mesafede uzaklaştığında Dünya’nın yörüngesiyle ile çakışan ‘Atenler’ adlı asteroid grubuna ait.

    This artist’s impression shows the first interstellar asteroid: 'Oumuamua. This unique object was discovered on 19 October 2017 by the Pan-STARRS 1 telescope in Hawai`i.
    © Fotoğraf : ESO/M. Kornmesser
    Dev asteroid 10 yıl sonra Dünya'yı teğet geçecek
    Bu ‘Aten’, birkaç sebepten dolayı bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bir yandan bu tip asteroidler için alışılmadık derecede büyük boyuta sahip, zira çapı 1.3 kilometre. Aynı zamanda 350 metrelik ‘uydusu’ var.

    Diğer yandan da bu gök cismi son derece alışılmadık bir biçime ve yörüngeye sahip. Keke benzeyen bu asteroid, Güneş’e rekor olan 0.2 astronomik birim (Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık) mesafesine yaklaşıyor.

    Boyutu ve Dünya’yla çakışan yörüngesi yüzünden ‘potansiyel olarak tehlikeli asteroidler’ sınıfında yer alan 1999 KW4, son hesaplamalara göre 2036 yılında Dünya’ya 2.3 milyon km. mesafede geçecek. Bu da onu gezegenimizin en ilginç ve ‘yakın’ komşularından biri yapıyor.

    Etiketler:
    1999 KW4, Güneş Sistemi, güneş, teğet geçme, Asteroid, Dünya
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