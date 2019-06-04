İki yıl içinde insanlar üzerinde denenecek yeni kalp krizi tedavisi: Hasarı tamir etmek için kalbe yama yapılacak

İngiliz Kalp Vakfı, hayvanlar üzerindeki kalp yaması denemelerinin umut vaat ettiğini ve iki yıl içinde insanlar üzerinde de klinik testlere başlanacağını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, parmak büyüklüğündeki (3cm x 2cm) yama, kalp kası hücresine dönüşmeye programlanmış 50 milyon insan hücresi barındırıyor.

Uzmanlar, hasarı engellemek ya da tamir etmek için hastanın kalbine bir ya da birden fazla yamanın takılabileceğini söylüyor.

'Pumping heart patch' ready for human use https://t.co/tkgK2LwY4w — BBC News (UK) (@BBCNews) June 4, 2019

BBC Türkçe'ye konuşan İngiltere Kalp Vakfı Araştırma Direktörü Profesör Metin Avkıran, kalp kriziyle birlikte ortaya çıkan kalp yetmezliğinin insanların yaşam kalitesini çok olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kalp yetmezliğinin ileri aşamalarında hayatta kalma oranı, bazı kanser türlerinden bile daha az. Bu nedenle İngiliz Kalp Vakfı, kriz sonrası kalpte oluşan hasarı gidermek için yeni yöntemler bulmayı amaçlayan araştırmalara kaynak sağlıyor. Bu alanda iki yaklaşım benimseniyor. Biri, kalbe doğrudan kök hücre zerk etmek, ama bundan çok umut verici sonuçlar alınamadı. Buna alternatif olarak yama yöntemi geliştirildi. Yamadaki hücrelerle, fonsiyonel kalp dokusunun oluşması umuluyor."

Stem cell patch may help repair damage caused by heart attacks https://t.co/gniZ5XBQ2g pic.twitter.com/eaGFMFE6Uo — New Scientist (@newscientist) June 4, 2019

Tavşanlar üzerinde yapılan klinik deneylerde yamanın açık kalp ameliyatıyla kalbe yerleştirildiğini, yamayı daha küçük operasyonlarla yerleştirmek için araştırmalar da yapıldığını, bazı kliniklerin de yamayı kalbe enjeksiyonla aktaracak cihazlar geliştirmeye çalıştığını aktaran Pofesör Avkıran, şöyle devam etti:

'ÇOK HEYECAN VERİCİ VE GERÇEĞE DÖNÜŞMEYE YAKLAŞIYOR'

"Bence son 5-10 yıldır geliştirilen bu yöntem çok heyecan verici ve hastalara uygulanma anlamında gerçeğe dönüşmeye yaklaşıyor. Ama en uygun kök hücre çeşidini, bu hücreleri bir arada tutacak yamanın kendisi için en iyi malzemeyi, tedavinin uygulanması için en doğru zamanı bulmak için daha çok araştırma yapılması gerekiyor."

'Pumping heart patch' created from stem cells ready for human use https://t.co/85IyKVlXdf pic.twitter.com/puZEMlcSn4 — Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) June 4, 2019

Hastanın bağışıklık sisteminin, yeni oluşacak dokuyu reddetme riskinin bulunduğunu ve bunun için hastanın kendi kök hücrelerinin kullanılması gerektiğini, ama bunun da tek başına sorunu çözmeyebileceğini ve bu noktada, kök hücreyi laboratuvarda kalp hücresi olarak programlama teknolojisinin kullanılabileceğini anlatan Avkıran, tedavinin insanlar üzerinde uygulanmaya başlamasından önce, yetkili makamların güvenliğinden emin olmak istediğini, onay makamları açısından bir başka gerekliliğin de, tedavinin etkinliğinin kanıtlanması olduğunu ve daha şimdiden bazı ülkelerde onay alındığını belirtti.

Bir sorunun yamanın kalp ritmini etkilemesi olabileceğini, ancak tavşanlar üzerindeki testlerde böyle bir sorunla karşılaşılmadığını kaydeden İngiltere Kalp Vakfı Araştırma Direktörü "Japonya'da Sağlık Bakanlığı, bir yıl kadar önce programlanabilir kök hücrelerden oluşan yamanın az sayıda hasta üzerinde denenmesine izin verdi. Bu, çok akıllı insanların, yöntemin insanlar üzerinde kullanılmasını hızlandırmak adına çok çalıştığı, büyük yatırım yapılan uluslararası bir uğraş" dedi.

Bir kalp krizi sırasında atardamarlar tıkanıyor, kalp hayati besinlerle oksijenden yoksun kalıyor ve bu nedenle kalp kaslarının bir kısmına hasar veriyor. Bu durum kalbin zayıflamasına yol açıyor ve fonksiyonlarını yitirmesiyle sonuçlanabiliyor. Yamalar fiziksel olarak hasar görmüş kalp kaslarını destekliyor ve kalbin daha etkin bir şekilde kan pompalamasını sağlıyor. Kalp hücrelerinin tamir olmalarını ve yenilenmelerini tetikleyen kimyasallar da salgılanıyor. Laboratuvar testleri, kalp yamalarının üç gün sonra atmaya ve bir ay sonra kalp dokusunu taklit etmeye başladığını ortaya koyuyor.