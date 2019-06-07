NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacak

NASA, 2020’den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) turizme açacak.

ISS Direktör Vekili Robyn Gatens, ISS'e yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi.

NASA yöneticilerinden, insanlı uzay uçuşlarının başındaki isim William Gerstenmaier, bu karar için, "Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var" değerlendirmesini yaptı.

.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x — NASA (@NASA) June 7, 2019

Uzay araçlarıyla yörüngeye çıkarılacak turistler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 30 güne kadar kalabilecek.

1998'de ilk parçası yörüngeye fırlatılan ISS'te 2011'den beri dünya üzerinde yapılamayacak araştırmalar gerçekleştiriliyor.