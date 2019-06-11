'Dev bir asteroid 3 aydan kısa bir sürede Dünya'ya çarpabilir'

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) risk kataloğunda yer alan yaklaşık 131 fit (40 metre) çapındaki bir asteroidin bu yıl gezegenimize çarpma ihtimali olduğu öne sürüldü.

ESA tarafından yayımlanan son 'Risk Listesi' güncellemesine göre, "2006QV89" adlı 131 fit çapındaki bir asteroit 9 Eylül'de Dünya'ya çarpabilir.

ESA, söz konusu asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimalinin 'çok az' olduğunu belirtirken, bunun gerçekleşme ihtimalinin 7 bin 299'da 1 olduğu tahmin ediliyor.

Ajansa göre, asteroit şu anki seyrinde devam ederse, Dünya'yı yaklaşık 6.85 milyon kilometre teğet geçecek.

NASA, 'potansiyel olarak tehlikeli asteroitler'i gezegenimize yaklaşık 7.5 milyon kilometre yaklaşan ve çapı 460 metreye ulaşanlar olarak sınıflandırıyor.

2006QV89, 20'inci yüzyılda çok kez Dünya'yı teğet geçtikten ve 1950'lerin başında gezegenimize yakınlaştıktan sonra ilk kez yalnızca 2006'da Arizona'daki Catalina Sky Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından fark edilmişti.

ESA'nın Risk Listesi'nde birinci sırada yer alan ve çapı 9 metre daha düşük olan "2010RF12" isimli asteroit ise en tehlikeli gök cismi olarak öne çıkıyor. 2010RF12'nin 2095 yılında gezegenin yakınından geçmesi bekleniyor.

NASA ve Rusya Bilimler Akademisi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve mühendisler, uzay tehlikelerini tespit etmek, olası facialara hazırlanmak ve hatta ölümcül asteroitlerin rotasını değiştirmek için uzay tabanlı sistemler oluşturmaya yönelik bir dizi program üzerinde çalışıyorlar.

Küçük asteroitler bile insan hayatı için tehdit oluşturabilir. Şubat 2013’te, Rusya'daki Çelyabinsk kentine bir otobüs büyüklüğünde bir gök taşı düşmüş, patlamanın yarattığı şok dalgası nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi yaralanmıştı ve bu da çoğu camın kırılmasından kaynaklanmıştı.