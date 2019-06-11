Uzun burunlu 'Pinokyo' kurbağaları: En çok dikkat çeken şey, burunların arada dikilmesi

Dünya Halleri'nde yer alan habere göre Pinokyo kurbağalar, Yeni Gine’de bulunan az sayıda ağaç kurbağasından biri. Paul Oliver ve ekibi şu anda bu uzun burunların işlevi üzerinde çalışıyor.
"En çok dikkat çeken şey burunların arada dikilmesi" diyen Oliver, "Bazen dimdikken, bazen de aşağı doğru sönük bir şekilde sarkıyorlar. Bu da mutlaka özel bir amaçları olduğunu düşündürüyor" diye ekledi. Olive bu uzun burunların işlevinin, kurbağaların birbirlerini tanımalarına yardımcı olması olabileceğini düşünüyor zira Yeni Gine, 450 türden fazla keşfedilmiş kurbağa türüyle dünya üzerinde kurbağalar açısından en zengin yer.
The Pinocchio frog is just one of a handful of New Guinea treefrogs in the same genus that sport these spiky noses, or rostrums https://t.co/CpEz7iJbkd— National Geographic (@NatGeo) June 9, 2019
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