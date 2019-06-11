Uzun burunlu 'Pinokyo' kurbağaları: En çok dikkat çeken şey, burunların arada dikilmesi

Yeni Gine’nin ormanlık dağlarında keşfedilen kurbağa türünün erkeklerinin uzun burunlar var. Uzmanlar ise, kurbağaların burunlarının işlevini araştırmaya devam ediyor.

Avustralya’daki Queensland Müzesi ve Griffith Üniversitesi’nde herpetolog (sürüngen uzmanı) olarak çalışan Paul Oliver tarafından ilk kez 2008 yılında Endonezya’nın Foja dağlarında keşfedilen uzun burunlu kurbağa türüne dahil olan bu kurbağaların adı Litoria Pinocchio (Pinokyo Kurbağası).

Dünya Halleri'nde yer alan habere göre Pinokyo kurbağalar, Yeni Gine’de bulunan az sayıda ağaç kurbağasından biri. Paul Oliver ve ekibi şu anda bu uzun burunların işlevi üzerinde çalışıyor.

"En çok dikkat çeken şey burunların arada dikilmesi" diyen Oliver, "Bazen dimdikken, bazen de aşağı doğru sönük bir şekilde sarkıyorlar. Bu da mutlaka özel bir amaçları olduğunu düşündürüyor" diye ekledi. Olive bu uzun burunların işlevinin, kurbağaların birbirlerini tanımalarına yardımcı olması olabileceğini düşünüyor zira Yeni Gine, 450 türden fazla keşfedilmiş kurbağa türüyle dünya üzerinde kurbağalar açısından en zengin yer.