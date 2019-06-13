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03:00 13 Haziran 2019
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    Polonya'da bulunulan tünel araştırmacıları heyecanlandırdı: Kayıp Kehribar Oda'ya götürebilir

    Fotoğraf: Twitter
    Bilim
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    Polonya medyası, Nazi askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Rus sarayından çaldığı ve 'dünyanın sekizinci harikası' olarak anılan Kehribar Oda'ya götürebileceği düşünülen bir tünelin bulunduğunu bildirdi.

    Polonya radyosu RMF FM’in haberine göre, Nazi askerlerinin 1941'de bir Rus sarayından söküp taşıdığı ve 'dünyanın sekizinci harikası' olarak anılan, fakat şimdiye kadar tüm çalışmalara rağmen bulunamayan Kehribar Oda'ya götürebileceği düşünülen bir tünel, ülkenin kuzeybatısındaki Mamerki yerleşiminde bulundu.

    Polonyalı müze yetkilisi Bartlomiej Plebanczyk, “Aramalarda büyük bir ilerleme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Profesyonel jeolojik radar kullanarak, yer altında tünelin olduğu bir yer saptadık. Yerinde yaptığımız kazı çalışmalarından sonra büyük bir olasılıkla savaş zamanından bu yana açılmamış olan bir kapağa rastladık” açıklamasında bulundu.

    © AFP 2019 / HANDOUT
    Roma İmparatoru Neron’un sarayında gizli bir oda bulundu
    Habere göre tünelin ölçüleri henüz bilinmiyor. Bununla birlikte bulgular, tünel girişinin özellikle kalın bir toprak tabakasıyla örtüldüğüne işaret ediyor. Toprak kitlesinin dışında tünele ulaşmak için ayrıca üzerinde yetişen bir ağacın sökülmesi ve girişi kapatan 100 kilogramlık beton plakanın kaldırılması gerekiyor.

    Plebanczyk, tünelin tüm hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra ayın sonuna doğru açılabileceğini aktardı.

    RMF FM, aynı bölgede Kehribar Oda’yı arama çalışmalarının 2016-2017 döneminde de yapıldığını, fakat sonuca ulaşılmadığını, ancak şimdi başarıya ulaşma şanslarının çok daha fazla olduğunu bildirdi.

    Mısır’da beş bin yıllık mumyalar bulundu
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
    Mısır’da beş bin yıllık mumyalar bulundu
    Kehribar Oda, 18. yüzyılda Alman ustaları tarafından Prusya Kralı 1. Friedrich (Büyük Friedrich) için yapılmış, ardından Rus Çarı 1. Petro’ya hediye edilmişti. Kaybolmadan önce Saint Petersburg'daki Çarlık konutlarından biri olan Tsarskoye Selo'daki Ekaterina Sarayı'nda bulunan Kehribar Oda, 1941’de Naziler tarafından sökülerek Königsberg’e (bugün Kaliningrad) taşınmış ve savaş sona ermeden önce kaybolmuştu.

    Kehribar Oda, İkinci Dünya Savaşı döneminde yitirilen en değerli sanat eseri olarak kabul ediliyor. Bazı değerlendirmelere göre, 6 bin tondan fazla kehribar ve mücevher kullanılarak dekore edilen bu odanın değeri uzman hesaplamalarına göre 150 milyon dolar.

    Etiketler:
    keşif, tünel, Rusy, Kayıp Kehribar Oda, Polonya
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