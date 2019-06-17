Roscosmos Başkanı yerli Rus arabası ile 'uzaya gönderildi'

SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, geçen yıl şubat ayında kırmızı bir Tesla aracını bir roketle uzaya göndermişti.

Tomsk Devlet Üniversitesi’nden ToSky (Uzaya) isimli projede yer alan bilim insanları da Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin’in bir figürünü, oyuncak kırmızı bir yerli Jiguli aracı ile atmosfere gönderdi.

‘Rogozin’ Jiluli’nin şoför koltuğunda otomatik bir yüksek irtifa balonu ile saatte 80 kilometre hızla atmosferin 150 kilometre yukarısına çıktı. Araba 16 saat gökyüzünde süzüldükten sonra Moğolistan ve Çin’in 2 bin kilometre uzağındaki bir alana iniş yaptı.

Projenin mimarları, bunun eski Sovyetler Birliği ülkelerinde 2013’ten beri yüksek irtifa balonu ile yapılan en uzun işlem olduğunu belirtti.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Space X şirketi, 6 Şubat 2018’de uzaya Falcon Heavy roketi ile kırmızı bir Tesla Roadster’i uzaya göndermişti. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen ‘Starman’ isimli cansız bir manken oturmuştu.