İnsanların ilgisini çekebilmek için evrimleşmişler: Köpekler, üzgün bakışlarını zamanla edinmiş

Yapılan bir araştırmaya göre, insanların kayıtsız kalamadığı ‘yavru köpek’ bakışı tam da bu nedenle evrim sonucu zamanla yerleşti. Köpeklerin 'üzgün' bakışlarına yol açan yüz kasları insanların ilgisini çekmek için zamanla evrimleşti.

ABD’li ve İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırma köpeklerin ‘üzgün’ ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kasların, ataları olan kurtlarda bulunmadığını ortaya koydu.

Araştırmacılara göre, köpekler yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre araştırma kapsamında, köpeklerin kadavraları incelendi ve yaklaşık 33 bin yıl önce kurtlardan ayrı bir tür olarak evrimleştikleri için kurtlarınkiyle karşılaştırıldı.

Daha önceki araştırmalar, köpeklerin bu bakışları insanlar ona baktığında yaptıklarını gösteriyordu ki bu da kasıtlı yapılan bir davranış olduğu teorisinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

'Yavru köpek bakışlarının', evcil köpeklerin insanlarla bağ kurmasına yardımcı olduğu kaydediliyor.

'BEBEKLERE BENZİYORLAR, İSTEDİKLERİNİ YAPTIRMAK İÇİN İSTEK UYANDIRIYORLAR'

Araştırma ekibinde yer alan Portsmouth Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Juliane Kaminski, "Kanıtlar, köpeklerin kurtlardan evcilleştirildikten sonra kaşlarını kaldırabilmek için bu kasları geliştirdiklerini gösteriyor. Köpekler bu hareketi yaptığında, insanlarda onların istediklerini yapmak için güçlü bir arzu uyandırıyorlar" dedi.

Yine araştırmacılar arasında bulunan Duquesne Üniversitesi'nden Profesör Anne Burrows ise, "Bu gözlerin daha büyük gözükmesini sağlıyor, insanlardan doğan bebeklere benziyor. İnsanlarda onların ihtiyaçlarını karşılama isteği uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

OKSİTOSİNİ ARTIRDIĞI BİLİNİYOR

Japonya’da 2015 yılında yapılan bir araştırma da, insanlarla köpekleri arasındaki bakışmaların 'sevgi hormonu' olarak bilinen oksitosini artırdığını, bunun da kadınlar ve bebekleri arasındaki etkiye benzer olduğunu tespit etmişti.