İnsanların ilgisini çekebilmek için evrimleşmişler: Köpekler, üzgün bakışlarını zamanla edinmiş

Araştırmacılara göre, köpekler yüzlerindeki bu anatomik değişimi insanların yanında yaşayarak binlerce yılda geliştirdi.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre araştırma kapsamında, köpeklerin kadavraları incelendi ve yaklaşık 33 bin yıl önce kurtlardan ayrı bir tür olarak evrimleştikleri için kurtlarınkiyle karşılaştırıldı.
Daha önceki araştırmalar, köpeklerin bu bakışları insanlar ona baktığında yaptıklarını gösteriyordu ki bu da kasıtlı yapılan bir davranış olduğu teorisinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.
'BEBEKLERE BENZİYORLAR, İSTEDİKLERİNİ YAPTIRMAK İÇİN İSTEK UYANDIRIYORLAR'
Araştırma ekibinde yer alan Portsmouth Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Juliane Kaminski, "Kanıtlar, köpeklerin kurtlardan evcilleştirildikten sonra kaşlarını kaldırabilmek için bu kasları geliştirdiklerini gösteriyor. Köpekler bu hareketi yaptığında, insanlarda onların istediklerini yapmak için güçlü bir arzu uyandırıyorlar" dedi.
OKSİTOSİNİ ARTIRDIĞI BİLİNİYOR
Japonya’da 2015 yılında yapılan bir araştırma da, insanlarla köpekleri arasındaki bakışmaların 'sevgi hormonu' olarak bilinen oksitosini artırdığını, bunun da kadınlar ve bebekleri arasındaki etkiye benzer olduğunu tespit etmişti.
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