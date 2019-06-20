Rus kozmonotlar araştırma için sperm örneği vermeyi reddediyor

Rusya’dan bilim insanları uzayda bulunmanın sperm üretimi üzerindeki etkilerini araştırmak üzere Rus kozmonotlardan örnek talep etti, ancak talepleri olumlu karşılanmadı. Kozmonotlar, gerekli sperm örneklerini toplamayı reddediyor.

Rus bilim insanları, uzayda uzun süre kalmanın canlı organizmaların gelişimi üzerindeki etkisini araştırmak istiyor. Ancak Rusya Hücre Biyofizik Enstitüsü Laboratuvarı Şefi Irina Ogneva’nın açıklamasına göre, Rus erkek kozmonotlar, incelemeler için sperm örneklerini toplamaya yanaşmıyor.

Ogneva, “Sürekli ahlaki, psikolojik ve etik açıdan itirazlarla karşılıyoruz ve erkek kozmonotlar arasında gönüllü bulamıyoruz” dedi.

Irina Ogneva’ya göre, uzay koşullarında sperm örneği alınması fikrinden söz edilmesi herkesin yüzünde bir gülümsemeye ve talebi reddetmesine neden oluyor. Bu nedenle de araştırmacılar, uzay uçuşundan önce, sonra ve uzayda bulunulduğu sıradaki sperm oluşumu konusunda önemli bir araştırmayı gerçekleştiremiyor.

Uzay biyolojisi alanında bilim insanlarının ilgilendiği bir başka konu olan uzayda doğuma da değinen Ogneva, “Uzayda her zaman birinciyiz ve birçok alanda da lider konumdayız. Bu nedenle uzayda doğan ilk insanın da Rusya vatandaşı olması iyi olurdu” dedi.

Ogneva’ya göre, uzayda doğum için bir göreve atılmak bakımından henüz erken olsa da, böyle bir amaç belirlemek şimdiden mümkün.

Rusya uzayda canlı doğum konusunda zengin bir geçmişe sahip, fare ve sıçanlarla bu alanda testler yapıldı bile. 1990 yılında Sovyet Mir uzay istasyonundaki yumurtalardan Japon bıldırcınları çıkmış ve bunlar uzayda doğan ilk omurgalılar olmuştu.