'NASA Mars'ta yaşam olabileceğini gösteren belirtilere rastladı'

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) ait Curiosity uzay aracının Mars’ın yüzeyinde yüksek seviyede metan varlığını tespit ettiği, bu buluşun Kızıl Gezegen’de yaşama dair bir sinyal olabileceği duyuruldu.

New York Times!ın (NYT) aktardığına göre Curiosity uzay aracı, Mars'ın yüzeyinde yüksek seviyede metan tespit etti, bu buluşun Kızıl Gezegen!de yaşam varlığına dair bir sinyal olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Habere göre, NASA uzmanları bu verileri geçen hafta içi elde ederek, gözlemlerini teyit etmeye yönelik testleri yapmak için Curiosity’den ek veriler talep etti. Uzay aracından yeni verilerin yarın bilimcilerin eline geçmesi bekleniyor.

Gazete, Mars’ın ince tabakalı atmosferinde metan moleküllerinin, güneş ışınlarının etkisiyle ve kimyasal reaksiyonlar sürecinde birkaç asır içinde tamamen parçalanabileceği için, tespit edilen metan gazının yakın zamanlarda yayılmış olabileceğini ifade etti.

Habere göre, araştırmacılar ayrıca tespit edilen metanın milyonlarca yıl boyunca gezegenin derinlikte kalabildiği ve şimdi çatlakların içinden atmosfere sızmış olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

Bilim insanlarına göre metan, düşük oksijenli ortamda yaşayan yeryüzündeki bakteriler tarafından üretilebiliyor, ancak bu gazın biyolojik süreçlerle alakası olmayan jeotermal reaksiyonların soncunda da oluşabiliyor.