İsrailli şirket, Ay projesini rafa kaldırdı

Hedefini gerçekleştiremeyen Ay görevinin 'yine de istisnai bir başarı' diye anıldığı açıklamada, "Ay'a yeni bir yolculuk yapmak bizim için yeterince büyük bir meydan okuma değil" ifadeleri yer aldı.
SpaceIL'in Beresheet uzay aracıyla yaptığı deneme, "tamamıyla bir özel şirket tarafından yürütülen ilk Ay görevi" ifadesiyle kamuoyuna sunulmuştu.
SpaceIL'in Beresheet uzay aracı, 24 Şubat'ta Falcon 9 roketiyle Florida'da Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
Robotik uzay aracı, 11 Nisan'da Ay yüzeyine inişi sırasında yüzeye çakılarak parçalanmıştı.
2011 yılında İsrail'de kurulan SpaceIL, Google'ın Ay'a inecek uzay araçları üretmek isteyen özel şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan 'Lunar X' proje yarışmasından kazandığı 20 milyon dolar fonla projenin başlangıç finansmanını sağlamıştı.
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