Yapay zeka gazetecilerin stilini taklit edip yalan haber yazabiliyor

ABD merkezli Allen Yapay Zeka Enstitüsü’nden bir grup bilim insanının geliştirdiği yapay zeka, gazetecilerin yazdıkları tarzda ancak sahte olan haberler üretebiliyor.

Grover adlı sinir ağına yalan haber üretiminin öğretilmesinin nedeni ise, enstitünün iddiasına göre, bu tür sahte içerikleri kolaylıkla tespit edebilmesini sağlamak.

Sahte haberlerin özelliklerini, yöntemlerini, modellerini öğrenen yapay zeka, böylece otomatik olarak hazırlanmış, kamuya açık çarpıtma içerikleri gerçeklerinden ayırt edebiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, sahte haberlerin çoğu insanlar tarafından üretiliyor ve ardından sosyal medyada hızlıca yayılıyor. Ancak son dönemde yapay zeka teknolojilerinde yaşanan ilerlemelerle birlikte, robotlar tarafından da bu tür içerikler hazırlanmaya başlandı.

OKUYUCUDA GERÇEKLİK HİSSİ UYANDIRIYOR

Üstelik haber yazarken nelere dikkat edildiği, verilen bilgi ve öğelerin açıklanması, sıralanması, dilin kullanımı, uygun kelimelerin seçimi gibi teknik bilgileri gazeteciler gibi kavrayabilen robotların yazdığı haberler, okuyucuda gerçeklik hissi uyandırmaya çok daha yakın.

Grover’ın oldukça anlaşılır metinler hazırlayabildiğinin altını çizen bilim insanlarına göre, sinir ağı özellikle teknolojinin dahil olduğu sahte haber üretim süreçlerine karşı etkili mücadele yürütebilecek.

Tümüyle sahte içerikleri tespit edebilen Grover’ın yanlı, gerçeği çarpıtarak aktaran ya da bir bölümünü gizleyen türden haberlere karşı etkili bir araç olamayacağı belirtiliyor. Okuyucular nezdindeki güvenilirliği ciddi şekilde sarsılan ve sorgulanan ana akım Batı medyası, son dönemde yanlılık ve gerçeği bütünüyle aktarmaktan kaçınma gibi eleştirilerle karşı karşıya.