NASA, yaşama dair izleri incelemek için Titan'a uzay aracı gönderiyor

Titan etrafında toplamda 2,7 yıl sürecek kısa uçuşlar gerçekleştirecek aracın asıl amacıysa 170 kilometre civarında bir yolculuk gerçekleştirerek tüm Mars araçlarının kat ettiği yolun üstüne çıkmak.
Dragonfly, görevinde Selk darbesi kraterine odaklanacak. Bilim insanlarının yaşam için gerekli olan üç maddenin de burada olduğunu düşündüğü alanın aynı zamanda bir zamanlar sıvı su bulundurduğu da kanıtlandı.
Fly, #Dragonfly, fly! Our next destination in the solar system is Saturn’s largest moon, Titan, where our rotorcraft-lander will explore dozens of locations across the icy world. Discover why: https://t.co/GhopCqDjx4 pic.twitter.com/55AilAZ4ar— NASA (@NASA) 27 Haziran 2019
'DÜNYA'YI ŞEKİLLENDİREN KOŞULLARI İNCELEYEBİLİRİZ'
Bir diğer yönetici Thomas Zurbuchen ise,” Dragonfly, çok çeşitli organik bileşikler barındıran bir yere gidiyor. Bunlar aynı zamanda yaşamın yapı taşlarını oluşturuyor. Dragonfly görevi hayatın başlangıcıyla ilgili birçok şey öğretebilir” ifadelerini kullandı.
EN YÜKSEK YAŞAM OLASILIĞI
Bilim insanları uzun bir süredir Güneş Sistemi'nin yaşam barındırma olasılığı en yüksek cismi olarak Titan’a işaret ediyor.
Uydudaki ortalama sıcaklık -179 derece olduğu için Titan’ın dağları da buz ve sıvı metandan oluşuyor.
Titan'ın yerçekimi Dünya'nın yerçekiminin yalnızca 7'de 1'i seviyesinde, atmosferi ise tam dört kat daha kalın.
Daha önce 2004-2017 yılları arasında Satürn'ün yörüngesinde görev yapan Cassini, Titan'la ilgili bugün artık bilinen pek çok gerçeği ortaya çıkarmıştı.
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