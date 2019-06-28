NASA, yaşama dair izleri incelemek için Titan'a uzay aracı gönderiyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ‘yaşam potansiyelini’ incelemek üzere Satürn’ün en büyük uydusu Titan’a bir drone gönderecek.

Dragonfly isimli drone, Titan'a giderek uydu üzerindeki yaşam potansiyelini barındıran kimyasalları inceleyecek. Dragonfly'ın 2026 yılında fırlatılıp 2034 yılında Titan’a varması planlanıyor.

Titan etrafında toplamda 2,7 yıl sürecek kısa uçuşlar gerçekleştirecek aracın asıl amacıysa 170 kilometre civarında bir yolculuk gerçekleştirerek tüm Mars araçlarının kat ettiği yolun üstüne çıkmak.

Dragonfly, görevinde Selk darbesi kraterine odaklanacak. Bilim insanlarının yaşam için gerekli olan üç maddenin de burada olduğunu düşündüğü alanın aynı zamanda bir zamanlar sıvı su bulundurduğu da kanıtlandı.

Fly, #Dragonfly, fly! Our next destination in the solar system is Saturn’s largest moon, Titan, where our rotorcraft-lander will explore dozens of locations across the icy world. Discover why: https://t.co/GhopCqDjx4 pic.twitter.com/55AilAZ4ar — NASA (@NASA) 27 Haziran 2019

​'DÜNYA'YI ŞEKİLLENDİREN KOŞULLARI İNCELEYEBİLİRİZ'

NASA yetkililerinden Lori Glaze, "Titan, yaşam için gereken her şeye sahip. Bugün bizlere yaşamı sağlayan ya da Dünya şekillenirken var olan koşulları inceleme şansına sahibiz" dedi.

Bir diğer yönetici Thomas Zurbuchen ise,” Dragonfly, çok çeşitli organik bileşikler barındıran bir yere gidiyor. Bunlar aynı zamanda yaşamın yapı taşlarını oluşturuyor. Dragonfly görevi hayatın başlangıcıyla ilgili birçok şey öğretebilir” ifadelerini kullandı.

EN YÜKSEK YAŞAM OLASILIĞI

Bilim insanları uzun bir süredir Güneş Sistemi'nin yaşam barındırma olasılığı en yüksek cismi olarak Titan’a işaret ediyor.

Güneş Sistemi'nin en büyük ikinci uydusu olan Titan, aynı Dünya gibi nehirlere, deniz ve göllere sahip ancak tüm bu sistemler su yerine sıvı metan ve etandan oluşuyor.

Uydudaki ortalama sıcaklık -179 derece olduğu için Titan’ın dağları da buz ve sıvı metandan oluşuyor.

Titan'ın yerçekimi Dünya'nın yerçekiminin yalnızca 7'de 1'i seviyesinde, atmosferi ise tam dört kat daha kalın.

Daha önce 2004-2017 yılları arasında Satürn'ün yörüngesinde görev yapan Cassini, Titan'la ilgili bugün artık bilinen pek çok gerçeği ortaya çıkarmıştı.