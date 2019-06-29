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02:42 29 Haziran 2019
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    NASA astronaut Scott Kelly on the International Space Station took this Earth observation photo in the stations cupola that provides a 360 degree view. He tweeted this image with the comment: The view out my window.

    Amerikalılar, ABD'nin uzay çalışmalarında 'dünya lideri' olmadığını düşünüyor

    © Flickr/ Scott Kelly / NASA
    Bilim
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    Geçen ay yapılan bir ankette Amerikalıların keşif, izleme, militarizasyon ve uzayda yaşam olasılığı gibi meseleler hakkındaki görüşlerine ışık tutuldu. Anket katılımcılarının büyük bir bölümü, ABD'nin uzay çalışmalarında dünya liderliğini elinde bulundurmadığı görüşünde.

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    © AP Photo / NASA
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    Associated Press ve Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi NORC tarafından yürütülen bir ankette bin 137 kişiye uzay meseleleri hakkındaki görüşleri soruldu. Katılımcılara hangi konuları 'çok' veya 'son derece' önemli olarak gördüklerini vurgulamaları söylendi.

    Anket, Amerikalıların yüzde 80'inin, ABD'nin uzay araştırmalarında dünya lideri olmadığına inandığını ortaya koydu.

    Öte yandan, katılımcıların yüzde 64'ü, ABD'nin bu alandaki en büyük güçlerden biri olduğunu söylerken, yüzde 17'si ABD'nin uzay araştırmalarında önemli bir oyuncu olmadığını ifade etti.

    Ankete katılanların yine yüzde 17'si, ABD'nin uzay araştırmalarında lider olduğu görüşünde. Ayrıca ankete katılanların çoğu, uzay araştırmalarında akademi veya özel şirketler yerine federal hükümetin öncü olması gerektiğini belirtti.

    Ankete katılanların yüzde 68'i; asteroitlerin, kuyruklu yıldızların ve diğer olayların izlenmesinin son derece veya çok önemli olduğunu söylerken, sadece yüzde 27'si Mars'a astronot göndermenin eşit derecede önemli olduğunu savundu.

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    © Fotoğraf : NASA/JPL-Caltech
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    Katılımcıların yüzde 23'ü, Ay'a yönelik insanlı görevin son derece ya da çok önemli bir mesele olduğuna inanırken, yüzde 21'i diğer gezegenlerde kolonileşmenin önemli olduğunu düşünüyor. Yüzde 19'luk bir kesim ise, ABD'nin militarizasyonunun son derece ya da çok önemli olduğunu dile getirdi.

    Ayrıca, katılımcıların çoğu aya yapılan başka bir seyahat için heyecanlı değildi. Ankete katılanların yüzde 42'si, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in mart ayında NASA'ya yaptığı 5 yıl içinde Ay'a astronot gönderme çağrısını desteklediğini belirtti. Ancak, yüzde 20'si Pence'nin bu fikrine karşıyken, yüzde 38'i de kararsızdı.

    Bunun yanı sıra, ankete katılanların yüzde 37'si Mars'a astronot göndermenin, onları Ay'a göndermekten daha önemli olduğunu, yüzde 18'i de NASA'nın Ay'a daha fazla astronot göndermesini istediğini belirtti.

    © AFP 2019 / ALEXANDER GERST
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    Yüzde 43'lük bir kesim de, Ay veya Mars'a astronot göndermenin ABD'nin uzay araştırmaları için bir öncelik olmaması gerektiğini ifade etti.

    Dünya dışı yaşam açısından, katılımcıların yüzde 75'i yaşamın evrenin diğer bölgelerinde bulunduğuna inanırken, yüzde 65'i akıllı dünya dışı hayata inandıklarını söyledi. Bununla birlikte, 50 yaş ve üstü yaşlı Amerikalıların dünya dışı yaşama inanma oranları orta yaşlılardan daha düşük.

    Etiketler:
    astronot, anket, Dünya dışı yaşam, Ay, Mars, NASA, uzay, ABD
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