Kutup tilkisi Norveç'ten Kanada'ya 3500 kilometre yürüdü: Rekor yolculuk buzulların önemini bir kez daha gösterdi

Tilkinin takip cihazının Şubat ayından itibaren çalışmaması sebebiyle Kanada'dan sonraki durumu henüz bilinmiyor.
Arctic fox ran with tracking collar ran 2,200 miles across the ice from Norway (Svalbard) to Canada in only 2.5 months. Arctic foxes were previously known to migrate between Norway's Jan Mayen island & Iceland but the ice on that route is now gone for good https://t.co/lfcQmPMSrY pic.twitter.com/1frtw7xjRw— Alec Luhn (@ASLuhn) 27 Haziran 2019
TASMANIN ÇIKARILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞLER
Yolculuk, Norveç Kutup Enstitüsü tarafından ‘Bir dişinin buzul denizinde uzun yürüyüşü’ başlığıyla raporlaştırıldı.
Enstitüye üç saatte bir veri gönderen takip tasmasına göre, buzulların üzerinde hareket eden tilki günde ortalama 46.3 kilometre yürüdü. Fakat Grönland'da bir buz tabakasının üzerinde olduğu tek bir günde 155 kilometre ilerledi.
'BUZULLAR YEMEK BULMADA KİLİT ÖNEMDE'
Araştırmacılar o günde tilkinin kopan buzul parçalarını 'araç' olarak kullandığını sanıyor.
Tilkiyi takip eden Eva Fuglei, "Başta doğru olduğuna inanmadık" dedi. Fuglei, "Buzul denizi, tilkilerin bölgeler arası hareket etmesi başka cinslerle karşılaşması ve yemek bulmasında kilit bir rol oynuyor" dedi.
'ISINMA KORKUTUCU BİR HIZDA YAŞANIYOR'
Tilkinin yolculuğu aynı zamanda iklim değişikliği sebebiyle erimekte olan buzulların canlıların yaşamını ne kadar etkileyeceğine dair bir ipucu sunuyor.
Norveç İklim ve Çevre Bakanı Elvestuen, "Denizdeki bu tabakasının Kutup'taki vahşi yaşam için ne kadar önemli olduğuna bir kanıt daha. Kuzeydeki ısınma korkutucu bir derecede hızlı gerçekleşiyor. Buzulların yok olmasını istemiyorsak, olabilecek en hızlı şekilde emisyonları kesmeliyiz" dedi.
Kutup tilkileri, -50 derece gibi aşırı soğuklara dayanabiliyor, 3 ile 6 yıl arasında bir yaşam süreleri olan tilkiler ortalama 7.5 kiloya ulaşıyor.
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