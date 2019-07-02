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13:21 02 Temmuz 2019
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    Kutup tilkisi Norveç'ten Kanada'ya 3500 kilometre yürüdü: Rekor yolculuk buzulların önemini bir kez daha gösterdi

    © AFP 2019 / SEBASTIEN BOZON
    Bilim
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    Norveç Kutup Enstitüsü'nün takip cihazı taktığı dişi bir kutup tilkisi deniz buzu üzerinden 3500 kilometre yol kat ederek Norveç'ten Grönland’a ve oradan Kanada'ya yürüdü. Bir rekor anlamına gelen bu yolculuk aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle eriyen buzulların canlıların yaşamını ne kadar etkileyeceğine dair bir ipucu sundu.

    © Fotoğraf : Twitter/@SteffenMalskaer
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    Guardian’ın haberine göre, Temmuz 2017'de bir takip cihazı takılan tilki, Norveç'in Spitsbergen bölgesinden 26 Mart 2018'de ayrıldı. 21 gün sonra yani 16 nisan 2018’de takip cihazı tilkinin yerini buz denizinin 1512 km ötesinde, Grönland'da gösterdi. Tilkinin yolculuğu 1 Haziran 2018'de Kanada'nın Ellesmere Adası'na kadar devam etti. 

    Tilkinin takip cihazının Şubat ayından itibaren çalışmaması sebebiyle Kanada'dan sonraki durumu henüz bilinmiyor. 

    TASMANIN ÇIKARILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞLER

    Yolculuk, Norveç Kutup Enstitüsü tarafından ‘Bir dişinin buzul denizinde uzun yürüyüşü’ başlığıyla raporlaştırıldı.

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    © AA /
    Kanada'da buzulların altından 40 bin yıllık bitki fosilleri çıktı
    Bunun kutup tilkileri arasında bir rekor olduğunu belirten araştırmacılar, 76 gün süren yolculuk boyunca tilkinin takip tasmasının çıkarıldığını ve hatta bir araca konulduğunu düşündüklerini söyledi.

    Enstitüye üç saatte bir veri gönderen takip tasmasına göre, buzulların üzerinde hareket eden tilki günde ortalama 46.3 kilometre yürüdü. Fakat Grönland'da bir buz tabakasının üzerinde olduğu tek bir günde 155 kilometre ilerledi.

    'BUZULLAR YEMEK BULMADA KİLİT ÖNEMDE'

    Araştırmacılar o günde tilkinin kopan buzul parçalarını 'araç' olarak kullandığını sanıyor.

    Tilkiyi takip eden Eva Fuglei, "Başta doğru olduğuna inanmadık" dedi.  Fuglei, "Buzul denizi, tilkilerin bölgeler arası hareket etmesi başka cinslerle karşılaşması ve yemek bulmasında kilit bir rol oynuyor" dedi.

    Antarktika
    © AA /
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    Araştırmacı, Kuzey Kutbu’nda türlerin kıtalararası ve ekosistemler arası göçünü ilk kez belgelediklerini de belirtti.

    'ISINMA KORKUTUCU BİR HIZDA YAŞANIYOR'

    Tilkinin yolculuğu aynı zamanda iklim değişikliği sebebiyle erimekte olan buzulların canlıların yaşamını ne kadar etkileyeceğine dair bir ipucu sunuyor.

    Norveç İklim ve Çevre Bakanı Elvestuen, "Denizdeki bu tabakasının Kutup'taki vahşi yaşam için ne kadar önemli olduğuna bir kanıt daha. Kuzeydeki ısınma korkutucu bir derecede hızlı gerçekleşiyor. Buzulların yok olmasını istemiyorsak, olabilecek en hızlı şekilde emisyonları kesmeliyiz" dedi. 

    Kutup tilkileri, -50 derece gibi aşırı soğuklara dayanabiliyor, 3 ile 6 yıl arasında bir yaşam süreleri olan tilkiler ortalama 7.5 kiloya ulaşıyor.

    Etiketler:
    buzul, iklim değişikliği, rekor, Takip, kutup tilkisi, Kuzey Kutbu, Kanada, Grönland, Norveç
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