Cerrahlardan felçli hastalara yeni umut

Tıp dergisi Lancet’de yer alan bu çalışma, araştırmacılar tarafından çok büyük bir gelişme olarak değerlendirildi. Şu ana kadar yaş ortalaması 27 olan 16 gence 59 sinir aktarımı gerçekleştirilirken, bu gençler sinir aktarımı sayesinde kollarını kaldırmak, ellerini açıp kapamak, nesneleri tutmak gibi eylemleri gerçekleştirebildiler.
Bugüne kadar omuz eklemi fonksiyonunu yeniden yapılandırmak için tendon aktarım yöntemi kullanılıyordu. Bu yöntem, çalışan kasın felçli bölgeleri yerine oturtulmasıyla gerçekleştirilirken; sinir aktarımı yöntemi, bir sinirin alınıp birden fazla kas sağlayabilecek başka bir sinire devredilmesiyle yapılarak geleneksel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağladı.
Keşfedilen yeni yöntemin geleneksel eski yöntemlerle de birleştirildiğini söyleyen Van Zyl, sinir aktarımı daha doğal ve kesin harekete neden olurken, tendon aktarımının ise güç ve kuvvetin yenilenmesi için önemli olduğunu vurguladı.
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