MIT Profesörü Acemoğlu'na 'en yüksek öğretim üyeliği' ünvanı: Çok onur duydum

Massachusetts Institute of Technology (MIT) İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, kurumdaki en yüksek öğretim üyeliği seviyesi olan Enstitü Profesörü ünvanı aldı.

MIT'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Acemoğlu'nun 2019 yılında bu ünvanı hak eden iki isimden biri olduğunu açıkladı.

Enstitü Profesörü ünvanına layık görülen bir diğer isim ile siyaset bilimci Suzanne Berger olduğu açıklandı.

MIT Başkanı L. Rafael Reif tarafından yapılan açıklamada, Acemoğlu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Enstitü profesörü olarak Acemoğlu, MIT'in özünü temsil ediyo: cesaret, titizlik ve gerçek dünya etkisi. John Bates Clark Madalyası'ndan literatüre yaptığı öncü katkılara kadar, olağanüstü bir akademik başarı kaydı oluşturdu. Yaratıcılığını ulusların, toplulukların ve işçilerin pratik kaderi etrafındaki sorulara odakladığı için, onun çalışmaları günümüzde daha iyi bir dünya meydana getirmek için gerekli."

Acemoğlu ise, enstitünün bu kararını "Çok onur duydum" diyerek yorumladı ve "Kariyerimin tamamını MIT'te harcadım ve bu karar veni mutlu etti" ifadelerini kullandı.