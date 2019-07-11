Huawei, ABD'ye olan bağımlılığından kurtulmak için Rusya'yla görüşüyor

ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Çinli teknoloji devi Huawei'in ortak girişimler kurmak ve teknolojilerini kullanmak için bir dizi Rus firmasıyla temasa geçtiği belirtildi.

RBK Daily'ye konuşan kaynaklar, Huawei'in son birkaç ay içinde Elbrus işlemcilerini ve Alt işletim sistemini geliştiren firmalar da dahil olmak üzere bir dizi Rus firmasıyla görüştü.

Huawei'in Elbrus işlemcisini yazılımında kullanmak istediğini söyleyen kaynaklar, işbirliği görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Habere göre, Alt işletim sistemini üreten yazılı platformu geliştiricisi Basalt SPO ile de görüşmeler yapan Huawei, bu sistemi kendi bilgisayarlarında ve sunucularında kullanmak istiyor. Birkaç aydır devam eden görüşmelerde iki taraf da işbirliği konusunda istekli.

Alt işletim sisteminin lisanslama süreci tamamlandıktan sonra Huawei bilgisayarları ve sunucuları hem Rusya'da hem de Asya pazarlarında satılacak.

Rusya Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Google’ın lisansını iptal ettiği Android işletim sistemini ikame etmek isteyen Huawei’in bu yaz bakanlıkla cep telefonlarında Rusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin kullanılması konusunu görüşmeye başlayacağını söylemişti.

Rusya’da yayın yapan Bell sitesinin konuyla ilgili bilgi sahibi resmi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Huawei, Android işletim sisteminin lisansının iptal edilmesinden sonra Russian Mobile Platform şirketi ile Aurora işletim sistemi için görüştüğünü bildirmişti.