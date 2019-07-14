Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, 'Chandrayaan-2' adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacağı açıklandı.
Chandrayaan-2 yarın yerel saatle 02.51'de Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.
Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.
Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.
Chandrayaan-2'nin 2.4 tonluk uydu modülü Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.
Hindistan, 1960'lardan bu yana aktif bir uzay programı yürütüyor.
Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü 'Chandrayaan-1' uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.
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