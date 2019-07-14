Rusya, yeni uzay teleskobunu fırlattı: Kara delikleri ve nötron yıldızlarını gözlemleyecek

Rus uzay ajansı Roscosmos, uzay teleskobu Spektr-RG’yi taşıyan bir Poroton-M roketinin Baykonur üssünden fırlatıldığını gösteren bir video yayınladı.

Первые фотографии пуска ракеты-носителя «Протон-М» с рентгеновской обсерваторией #СпектрРГ 📸



Спектр-РГ — это новый шаг в рентгеновской астрономии! 💫



Фото: КЦ «Южный»/Роскосмос pic.twitter.com/P6fOqietx0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 13, 2019

2.7 ton ağırlığında olan uzay teleskobunun haziran sonunda fırlatılması planlanıyordu fakat pillerdeki sorun operasyonun ertelenmesine neden olmuştu.

Bir gözlemevi görevi görecek Spektr-RG, Rusya’nın ocak ayında kontrolünü kaybettiği Spektr-R’nin yerini alacak.

The #SpektrRG all-sky survey will be a major step forward for X-ray astronomy, which celebrated its 55th anniversary a few years ago.



📗 Details of the new mission: https://t.co/eR3zJCVNPq (in English) pic.twitter.com/h347O4QJp4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 14, 2019

2011’de fırlatılan Spektr-R’nin görevi, kara delikleri, nötron yıldızlarını ve manyetik alanları gözlemlemekti.

Roscosmos yetkililerine göre yerine geçecek Spektr-RG’nin görevleri de buna benzeyecek. Spektr-RG ayrıca gökteki x ışınlarının yüksek çözünürlüklü bir haritasını çıkartacak.