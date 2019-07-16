NASA Genel Müdürü Bridenstine, Ay programını neden askıya aldıklarını açıkladı

CBS televizyonuna konuşan Bridenstine, Ay programının askıya alınmasına yol açan politik riskler altına yetersiz finansmanı kastettiğini söyledi.

NASA yöneticisi göre, finansman yeterli olsaydı şimdi Amerikalılar sadece Ay değil, Mars’ta bile olurdu.

NASA’nın, 1990’lı yıllarda ve 2000’li yılların başlarında, Ay’a dönmeye ve Mars’a inmeye çalıştığını anlatan Bridenstine, ancak her iki programın çok daha uzun hazırlık ve ciddi kaynaklar gerektirdiğini savundu.

Bridenstine ayrıca aynı sebepten dolayı, 2024’te yapılması planlanan Mars’a inişi de gerçekleştiremediklerini kaydetti.