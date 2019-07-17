Rus bilim insanları, insan hafızasına dair bir sır perdesini daha araladı

Basitleştirilmiş bir yapbozu çözmekte olan bir farenin beyin aktivitelerini gözlemleyen Rus biyologlar, insan hafızasının güçlenmesinde önemli rol oynayan bir iltihap önleyici maddenin izlerine rastladı. Araştırma sonuçları, ‘Behavioural Brain Research’ dergisinde yayımlandı.
Puşçino’da yer alan Rusya Bilimler Akademisi Deneysel ve Kuramsal Biyofizik Enstitüsü’nden Vladimir Arhipov, “Meslektaşlarımız, iltihap önleyici maddelerin oldukça küçük dozlarının dahi nöronların etkinliğini gözle görülür biçimde artırdığını gözlemledi. Söz konusu nöronların aktiviteleri, birey stres altında olduğunda veya bilişsel bir aktivite içerisine girdiğinde gözlemlenebiliyor. Bu husustaki öngörülerimizi sınamak üzere pek çok deney yaptık ve nihayetinde bu maddenin hafızanın güçlenmesi üzerindeki etkilerini doğruladık” ifadelerini kullandı.
Hatırı sayılır bir süre boyunca bilim insanları, hafızanın sinir hücreleri gibi beynimizde depolandığını düşünüyordu. Ancak 2012 yılında MIT Üniversitesi’nden bir nörofizyoloğun beynin içerisinde ‘bellek nöronları’ denilen özel sinir hücrelerini keşfetmesi sonucu bu durum tamamıyla değişti. Zira söz konusu çalışma neticesinde, bireylerin anılarının birtakım hücreler aracılığıyla saklandığı ortaya çıktı.
Yapılan araştırmalar neticesinde bilim insanları, insan hafızasının tümüyle kimyasal veya elektrokimyasal bir yapıya sahip olduğu kanısına vardı. Bunun neticesinde hafıza kayıplarının metabolizmayı kontrol etmekte olan nöronlarının hücresel sistemlerinde ortaya çıkan sorunlarla ilintili olduğu düşünülmeye başlandı. Bu teoriden yola çıkarak iki yıl önce ABD’de yer alan bir laboratuvarda biyologlar, sinir hücrelerine ışın uyguladıkları bazı farelerde belirli anıları geri getirmeyi başardı.
AĞIR HASTALIKLARDA DA BU NEDENLE HATIRLAMIYOR OLABİLİRİZ
İlerletilen araştırmalar sonucu Arhipov ve ekibi, iltihaplanmanın hipokampus ile beraber beynin kısa ve uzun süreli hafızadan sorumlu bölgelerinin çalışması üzerinde kayda değer düzeyde etki ettiğini tespit etti. Araştırmacılardan bazılarına göre, insanların ağır hastalık geçirdikleri sürelerde kendilerine neler olduğunu hatırlamakta oldukça kötü olmalarının sebebi de bu.
Rus araştırmacılar, interlökin-10 ve TGF-B1 isimli bileşenlere odaklanarak bunların insan vücudu üzerindeki etkileri üzerinde çalışıyor. Söz konusu maddeleri laboratuvar farelerinin beyinlerine enjekte eden araştırmacılar, iltihap önleyici madde belirtilerinin farelerin hafızaları üzerinde nasıl bir etkisi olacağını gözlemliyor.
Laboratuvar ortamında kimyasal hafıza kaybı yaşatılan farelere interlökin-10 ve TGF-B1 enjekte edildiğinde, kafese gizlenen ve zaten bildikleri yemleri bulamadıkları görüldü. Bu durum da kısa süreli hafızayı geliştirme hususunda söz konusu bileşenlerin pek de bir etkisi olmadığı sonucunu ortaya koydu. Ancak öğrenilmiş ve uzun süreli hafızaya alınmış anılarda bu bileşenlerin etkili olduğu gözlemlendi.
Söz konusu proteinin uzun süreli hafızaya etkisi henüz net olarak bilinmiyor olsa da, bilim insanları ilerleyen çalışmalarda bunu da keşfedeceklerini umuyor. Bu sayede hafıza kaybı yaşayan hastaların tedavisinde kullanılacak ilaçların daha da geliştirilmesi mümkün olacak.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)