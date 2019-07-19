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08:14 19 Temmuz 2019
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    Yapay zeka

    Türkiye'nin ilk yapay zeka bölümü bu yıl 30 öğrenci alacak: 'Mezunlarımızın iş bulmakla ilgili bir kaygısı kalmayacak'

    China Daily
    Bilim
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    Hacettepe Üniversitesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk yapay zekâ bölümü bu yıl 30 öğrenci alacak. Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, “Hiçbir mezunumuzun iş bulmakla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü zaten ihtiyaç var” dedi.

    Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün aktardığına göre Hacettepe Üniversitesi, yapay zeka mühendisleri yetiştirmek için harekete geçti ve Türkiye’nin ilk Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü açıldı. Mühendislik Fakültesi bünyesinde ayrı bir lisans programı olarak düzenlenen bölüme bu yıl YKS yerleştirme puanına göre 30 öğrenci alınacak.

    © REUTERS / ANDREW YATES
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    Üniversite bölümün kapılarını ilk kez açtı ve Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer ile öğretim üyesi Doç. Dr. Erkut Erdem soruları yanıtladı.

    Bilgisayar mühendisliği bölümünün de Türkiye’de 42 yıl önce ilk kez ODTÜ ile birlikte Hacettepe Üniversitesi’nde açıldığını hatırlatan Özen şunları söyledi:

    İLK BURSLARI TUSAŞ’TAN

    “Hiçbir mezunumuzun iş bulmakla ilgili bir kaygısı olmayacak. Çünkü zaten bu alanda ihtiyaç var. Daha bölüm açılmadan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kotil , ‘Çok önemli bir adım. Direkt olarak burs veriyorum’ dedi. TUSAŞ’ın 3. ve 4. sınıftan itibaren başarılı öğrencilere şu an için ayda 600 TL burs verdiği bir staj programı var. Bu program ilk kez yapay zekâ bölümüyle birinci sınıftan itibaren uygulanmış olacak. Puan sıralamasına göre ilk 15 öğrencimiz bu burstan yararlanabilecek.”

    Bölümde 23 öğretim üyesinin ders vereceğini ancak seçmeli derslerde diğer fakültelerden de ilgili öğretim üyelerinin derslere girebileceğini belirten Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer de şöyle konuştu: “Amacımız yapay zeka alanında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak. Özellikle savunmada gelecek yıllarda yapay zekânın önemi daha da artacak. Bugün S-400’ü, F-35’i konuşuyoruz. Her ikisi de yapay zeka ürünü. Savunmanın yanında sağlık, görüntüleme teknolojileri, oyun animasyon, kısaca veri sakladığınız ve biriktirdiğiniz her yer, yapay zekânın alanına giriyor.”

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    VERİ ANALİZİ ÖNEMLİ

    Veri anlamlandırma ile ilgili verilecek eğitimlerin önemine dikkat çeken öğretim üyesi Doç. Dr. Erkut Erdem de, “Verinin olduğu her yerde çözülmesi gereken bir sorun mevcut. Günümüzde veri miktarı çok hızlı artıyor. YouTube’a saniyede 300 saat video yükleniyor. Bu verinin anlamlandırılması çok önemli. Bunu anlamlandırabilecek bir insan gücü var mı, yok. Yapay Zekâ Mühendisliği bölümünün tüm temel bilimlere dokunan bir program olmasını hedefliyoruz” dedi.

    TIP MÜFREDATINA GİRDİ

    Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, tıp öğrencileri ile yapay zeka bölümü öğrencilerinin ortak teknoloji seminerlerini takip etmesi gibi planları olduğunu belirtirken, “İlk defa yapay zekayı Tıp Fakültesi müfredatının içine koyacağız. Tıp öğrencisi, yapay zeka nedir, kendi mesleğinde nerelerde kullanılır bunları öğrenecek. Tıpta lisansüstü programlarda da bunu uygulayacağız. Yapay zeka, geleceğin teknolojisi. Savunma, sağlık, oyun, yani verinin işlendiği her alanda karşımıza çıkacak. Buradan mezun edeceğimiz mühendislerle büyük bir ihtiyacı gidereceğiz” dedi.

    Etiketler:
    , bölüm, Üniversite, mezun, Yapay zeka
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