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12:38 22 Temmuz 2019
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    3 Türk, oyunlar için koku modülü geliştirdi: 'Amacımız gerçekliği artırmak'

    © Fotoğraf : Microsoft
    Bilim
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    Oyunlara koku vermek için yola çıkan 3 Türk gencin geliştirdiği TÜBİTAK’ın da desteklediği projeyle, oyunlardaki barut ve egzozun yanı sıra, deniz, kahve, çiçek ve baharat kokuları da bile hissedilebilecek. 4 büyük oyun firmasıyla görüşmelere başlayan ekibin geliştirdiği koku modülü, 2020 yılında satışa sunulacak. 

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Berfin Bayat ve Sedef Öztürk ile Marmara Üniversitesi öğrencisi Burak Özen, bilgisayar ortamındaki sanal kokuları gerçeğe çeviren bir koku modülü geliştirdi.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, oyunlara koku deneyimi eklemek için geliştirdikleri 'Smellation' projesini, kurdukları BSB Teknoloji şirketi ile son kullanıcılara ulaştırmak isteyen genç girişimciler, Şubat 2020’de piyasaya çıkarmayı planladıkları ürün için  4 büyük oyun firmasıyla da görüşmelere başladı.

    © Fotoğraf : Twitter
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    TÜBİTAK’tan 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği programı kapsamında hibe desteği de almaya hak kazanan BSB Teknoloji’nin kurucusu bu üç girişimci, 'Smellation' ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

    Çalışkan'ın yönelttiği sorular ve Bayat, Öztürk ile Özen'in bunlara verdikleri yanıtlar şöyle:

    - Bu fikir nasıl oluştu?

    Yıllarca hep izlediğimiz filmlerdeki ve oynadığımız oyunlardaki kokular gerçek olsa diye düşledik. Çizgi filmlerdeki ve animelerdeki yemek kokuları, doğa kokuları veya parfüm kokularını, oyunlardaki deniz, çiçek ve çimen kokularını algılayabilmek için bir koku modülü üretmek için yola çıktık. Amacımız oyunlardaki gerçekçiliği artırmak ve kullanıcıya daha zengin bir oyun deneyimi sunmak.

    - Smellation nedir?

    Bilgisayar ortamındaki sanal kokuları gerçeğe çeviren bir koku modülü. Modül oyunla haberleşerek çeşitli kokuları oyun esnasında ortama veriyor (ateş edilince barut kokusu, yakınında dolaşılırken çimen kokusu, deniz kokusu vb.) ve böylece kullanıcıya daha gerçekçi bir oyun deneyimi sağlanıyor. 

    - Hangi kokuları oyunculara sunabiliyor?

    Çiçek kokuları (lavanta, gül, papatya, zambak...),doğa kokuları (kütük, çimen, reçine, okyanus...),meyve kokuları (muz, çilek, kivi, karpuz, ananas...),baharat kokuları (kekik, tarçın…),kahve kokuları (cappucino, espresso, latte, mocha...),lastik, egzoz vb. kokular…

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    - Modül hangi bileşenlerden oluşuyor? 

    Modül ve likit olarak iki ana bileşenden oluşmaktadır. Likitler kullanılacak oyun ya da film yapısına göre çeşitlilik gösteriyor ve kullanıcılar kendi tarzlarına uygun likitleri temin edebilecek.

    - Hangi oyunlara uyarlanabilir? Ne zaman son halini alıp, oyunseverlere sunulacak?

    Geliştirme sürecinde olduğumuz ürünü şu anda bireysel oyun geliştiricilerinin tasarladığı oyunlarla test ediyoruz. Ancak ürün, güncel oyunlara da uyarlanabilir bir yapıya sahip olacak. Ürünün çıkış tarihini Şubat 2020 olarak hedefliyoruz. Şu anda 4 büyük oyun firmasıyla da görüşüyoruz. Satışa sunulduktan sonra kullanıcılar, ürüne elektronik marketlerden ve internet üzerinden ulaşabilecek.

    - Rakiplerinden farkı ne?

    Örneğin Sony tarafından tasarlanan Sony FeelReal, VR gözlüğe takılan bir burun aparatı formatında. Ancak Smellation, koku çeşitliliği ve sayısı, kullanım konforu ve güncel dijital platformlara olan uyumu açısından daha zengin seçenekler sunmakta.

    © Fotoğraf : Konami
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    - Oyun dışında nerelerde karşımıza çıkacak?

    Temelde oyun, film ve oda kokusu olmak üzere 3 farklı ürün üzerine Ar-Ge faaliyeti yürütüyoruz. Türkiye’de oda kokuları çok yaygın ve geniş bir pazar oluşturuyor fakat kullanım açısından yeterli pratikliğe sahip değil. Bizim geliştirdiğimiz koku modülü, akıllı ev teknolojilerine de adapte edilebiliyor. “Atmosmell” adlı oda kokusu modülü, akıllı telefon uygulaması üzerinden, uzaktan kontrol edilip, kişinin talebine göre ortama istediği koku verilebiliyor. Projenin film modülü olan “Movell” ile de ilerleyen aşamalarda sinema sektörüne gireceğiz.

    Etiketler:
    Koku, çekirdek, kahve, deniz, egzoz, Proje, TÜBİTAK, PES
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