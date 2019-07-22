Rusya’da üretilen insansı robot FEDOR, uzaya gitmeden önce konuşmayı öğrendi

Rusya’da üretilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderilmesi planlanan insansı robot FEDOR’a, kozmonotlarla konuşabilmesi için sesli destek özelliği eklendi.

Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, insansı robot FEDOR (Skybot F-850), şimdilerde UUİ’ye uçuş için testlerden geçiyor.

Robotun kozmonotlarla iletişim kurabilmesi için sesli destek özelliği eklendi. FEDOR böylece kozmonotların sorduğu soruları anlayıp onlara veri aktarımı yapabilecek.

FEDOR isimli robot 22 Ağustos’ta UUİ’ye gönderilecek ve uçuş öncesinde ismi Skybot F-850 olarak değiştirildi. UUİ’ye gittikten sonra siber-kozmonot istasyonun Rusya bölümüne götürülecek ve Rus kozmonot Aleksandr Skvortsov’un gözetiminde görevlerini yerine getirecek.